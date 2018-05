La carrera de la Biblioteca Nacional por salvar cientos de 'wikis' de la extinción

Ya han informado a los usuarios: Wikispaces cierra en los próximos meses. El servicio estadounidense de wikis clausurará poco a poco sus sites, empezando por los gratuitos y terminando por los prémium a comienzos del año que viene. De acuerdo a la explicación de su página web, la revisión que han hecho en los últimos meses de su infraestructura para adaptarla "a los estándares modernos" es "muy sustancial". "Hemos explorado todas las posibles opciones para mantener Wikispaces en funcionamiento, pero tuvimos que concluir que no es viable continuar manteniendo el servicio por más tiempo", decían en un comunicado.

¿Y qué va a pasar con todo ese contenido? Desde HojadeRouter.com hemos intentado contactar con la empresa, con sede en California, para saber cuántas webs sufrirán el apagón, pero no hemos obtenido respuesta. Con el cierre anunciado, hay instituciones que están trabajando para que ese esfuerzo no se desvanezca: la Biblioteca Nacional de España (BNE) lleva ya más de 240 wikis nacionales recopiladas de temas dispares. Y para ello está recibiendo ayuda de otras bibliotecas y de particulares y amantes de las wikis.

"Tratamos de preservar los sitios web y tenemos una colección que llamamos 'de riesgo', de aquellos sitios de los que tenemos noticia de que van a desaparecer", explica a HojadeRouter.com Mar Pérez Morillo, jefa del Área de Gestión del Depósito de las Publicaciones en Línea de la BNE. Aunque hay algunos temáticos que son obra de entusiastas, Pérez explica que Wikispaces era utilizado sobre todo por los institutos y los docentes, como soporte para colgar material educativo (por ejemplo, modelos de examen de Selectividad o prácticas en grupos).

Según cuenta, uno de los problemas es que la plataforma, al ser mundial, no dispone de filtros por países. En la Biblioteca Nacional se pusieron en contacto con ellos y no les proporcionaron la lista de las wikis españolas, las que ellos podían recoger. "Nos han dicho que podríamos buscar en español; pero claro, en español hay material que está fuera de nuestro ámbito, porque nosotros hacemos esto en virtud del depósito legal electrónico; y, por ejemplo, sitios web de Sudamérica sería muy interesante recolectarlos, pero no podemos nosotros, no es nuestra misión".

Así, el equipo de la BNE lanzó una campaña con una nota de prensa y llamamiento en Twitter para que la gente que supiera de wikis patrias propusiera títulos que recoger. Hoy ya hay más de 240 wikis almacenadas, en más de 100 gigas de información. "Ahora mismo estamos cargando como 40 sitios a la semana".

Wikispaces cierra. ¿Nos ayudáis a recolectar sus contenidos? https://t.co/dh0H2eVgHM — Biblioteca Nacional (@BNE_biblioteca) 22 de marzo de 2018

Un robot hace una recolección automática, pero acompañado de personal especializado que aporta la URL al robot "para que la barra y guarde el contenido", ya que no puede registrar todas las wikis (recordemos, solo las de nuestro país). Algunas de estas enlazan a otras, así que por ahí se pueden descubrir otros sites españoles, "pero tiene que ser porque lo seleccionemos y lo encontremos a mano".

No están solos en esta labor. Cuentan con la colaboración de bibliotecas municipales como la de Burgos y Tres Cantos (Madrid) o las regionales de Galicia y Navarra. Noelia Bascuas forma parte del equipo técnico de Galiciana, la biblioteca digital de la comunidad autónoma. Cuando recibieron el aviso de que Wikispaces iba a cerrar, "empezamos a hacer una búsqueda general en Google", cuenta a HojadeRouter.com, de espacios que tuvieran relación con la zona o estuvieran en gallego. Ahora, buscan esos recursos en webs vinculadas a la Xunta, sobre todo en las que están relacionadas con la Consellería de Educación, por los docentes que las han usado para sus clases, y trabajan en contacto con otros departamentos que han creado recursos. "A ver si con la colaboración de ellos vamos encontrando cada vez más".

Ya tienen localizadas 24 wikis de su especialidad, que se envían a la Biblioteca Nacional para que se encargue del barrido. Entre las que han salvado está García Lorca en galego, desarrollada por los alumnos del colegio Nosa Señora das Dores, en Forcarey (Pontevedra), sobre los diferentes viajes que el autor de Romancero gitano hizo a la comunidad autónoma, una faceta del granadino quizá menos conocida ( hasta tiene varios poemas en la lengua de Rosalía de Castro). También, un repositorio de las ferias de ciencia que se organizan en algunos centros educativos de la región y que tiene contenidos en gallego, castellano e inglés, con archivos descargables e imágenes. El patrimonio inmaterial de la región o el Camino de Santiago son algunos de los otros temas sobre los que se ha preservado información.

Folleto de una feria escolar de Ciencia en Galicia, que ahora protege la BNE

Avisando a la BNE

Emilio Borque fue quien dio la voz de alarma. Este técnico de telecomunicaciones y socio de Data, el primer club español de usuarios de ordenadores, mantenía una wiki sobre telegrafía óptica. Esta forma de comunicación antecedió a la telegrafía con hilos en el siglo XIX y consistía en una serie de torres con controles en la parte superior para diseñar figuras con las que transmitir mensajes.

Emilio Borque, con un grupo de escolares en la torre de telegrafía óptica de Cambrils (Tarragona)

Borque conoció la telegrafía óptica allá por 2006 y se interesó por las torres que todavía quedaban en España. Era la misma época en la que veía que muchos equipos de telefonía como los que él había ayudado a montar u operar se estaban desmontando. Él comenzó a fotografiarlos ("por lo menos que no se pierda la memoria", dice a HojadeRouter.com) y lanzó un blog llamado Colgado de las Telecomunicaciones en el que recogía aquellos objetos relacionados con estas que iban quedando desfasados.

"Por entonces buscabas 'telegrafía óptica' y salía muy poquita cosa en internet", rememora. Contactó con la Asociación de Amigos del Telégrafo y se puso como tarea geolocalizar todas las torres que había en España. Empezó por las líneas civiles (las había militares en el País Vasco y Cataluña), hizo una ficha por torre y ha ido actualizando los datos.

Pensó que el mejor modo de publicar sus resultados en internet era en una wiki, pero esa etapa terminó. "Últimamente se veía que se estaba quedando obsoleta ya. No había una actualización con los medios que hay actualmente, no se había adaptado adecuadamente". Borque se puso en contacto con la BNE para que tuvieran en cuenta el cierre, "se han dado cuenta de que es algo en peligro".

Mientras el cierre llega, está buscando alternativas para seguir publicando sobre telegrafía óptica. Es miembro del Foro Histórico de las Telecomunicaciones, que depende del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, en Madrid. Ese foro recopila información sobre la materia, y todo lo que él ha producido sobre telegrafía óptica podría tener allí un buen destino. "Ahora estamos en el proceso de ver cómo se adapta, se puede introducir… o por lo menos [tener] apoyo técnico. No sé si se hará una integración dentro del mismo foro o se hará un apartado aparte. Estamos todavía viendo el tema". Ese podría ser el destino, además de la BNE, de un trabajo de casi 12 años que ha compaginado con artículos y conferencias.

Españoles ilustres

Hay usuarios españoles muy fecundos. Feliciano Robles tiene 70 años y es profesor jubilado de Tecnología desde 2008. En 2006 escuchó hablar por primera vez de Wikipedia: uno de sus hijos le sugirió que escribiera artículos con los conocimientos técnicos que tenía. Entre publicaciones sobre el cobre, el acero o ciudades españolas (Sevilla, Bilbao...), fue conociendo a más usuarios con los que formó un equipo. Al mismo tiempo, y también con la ayuda de su hijo, aprendió a manejar las cámaras digitales y subía fotos a la enciclopedia universal.

Con la jubilación, comenzó a viajar por España (caldo de cultivo para seguir subiendo fotos) y comenzó a buscar algún estímulo para esa nueva etapa. Pensó en biografías, pero en su opinión Wikipedia es "muy problemático" para ellas, "porque no hay puntos de acuerdo comunes entre las diferentes personas que editamos", explica a HojadeRouter.com.

Por eso decidió crear una wiki aparte solo para personajes ilustres, para aquellos "que por su trayectoria personal, profesional o ética se les pueda llegar a tener la consideración de ilustres". Y así se fue a Wikispaces, con cerca de una veintena de sites diferentes. En ellos, las vidas de andaluces, canarios o asturianos destacables. También, el Valle del Jerte de su Cáceres natal, con sus cerezos y pueblos, o un recorrido por Sevilla, la ciudad en la que vive ahora.

Feliciano Robles

A la hora de escribir sus semblanzas, trabaja "con mucho respeto a los personajes", se enorgullece. "Me limito a poner lo que es resaltable profesionalmente y académicamente". De hecho, asegura que antes de empezar estaba afiliado a un partido político y un sindicato “y cuando decidí empezar a escribir estas cosas, me borré. Quiero hacerlo con total independencia".

Si los personajes siguen vivos, contacta con ellos, además de nutrirse de lo que pueda encontrar en internet. "Primero hago yo la biografía a mi manera"; cuando lleva una parte, se la manda al personaje y le cuenta su proyecto, para que revise, corrija, añada y muestre su conformidad con la publicación. "La mayoría, el 99 por ciento, me contestan que sí". Si han fallecido, busca a sus familiares.

La solución por la que Robles ha optado ante el cierre es comprar un domino en el que ahora está trabajando, trasladando todo el contenido a él y tratando de posicionarlo en Google, así que de momento no está disponible. También ha tomado las biografías (asegura tener unas 1.800 disponibles) y las está adaptando a un formato de libro electrónico, para descarga gratuita o por un pequeño pago. Ahora está preparando un libro de juristas hispalenses, para el que se ha puesto en contacto con catedráticos de la Universidad de Sevilla, que le han recomendado qué personas merecen estar en él.

Borque y Robles trabajan a su modo, y al mismo tiempo que las bibliotecas, para que nada se pierda. No es la primera vez que la BNE hace este tipo de recolecciones masivas de material procedente de la Web.

Hace unos días terminaron la tercera del dominio .es y a comienzos de año la primera del .gal. Las han hecho ante otros cierres, como el de Terra, o ante eventos políticos y sociales: la abdicación de Juan Carlos I, los atentados terroristas de Cataluña, las elecciones generales de 2015 y 2016… Como explicaba la propia Pérez en un vídeo de la BNE, los blogs y las cuentas en redes sociales "reflejan muy bien, de manera completa, cómo es la historia, la cultura, la sociedad de nuestro tiempo".

Mientras que todo esto ya está recopilado, Pérez pide a los internautas que se pongan en contacto con el archivo web de la Biblioteca Nacional para seguir con el trabajo. Cuando regresaron del puente de mayo ya tenían a una persona más avisándolos de webs que podían rastrear. Hasta que llegue julio, todavía hay tiempo para que esas 240 wikis aumenten. La cruzada por rescatar el conocimiento que encierra Wikispaces prosigue.

-----------------------------

Las imágenes son propiedad, por orden de aparición, de Emilie Barbier, Ferias de Ciencia, Emilio Borque y Valle del Jerte