Boris Johnson gana las primarias conservadoras y sucederá a Theresa May al frente del gobierno británico

Boris Johnson es el nuevo líder del Partido Conservador de Reino Unido y, como consecuencia, se convertirá también en nuevo primer ministro esta misma semana. Johnson sucede al frente de los tories y del gobierno a Theresa May, que dimitió el pasado 7 de junio al verse en un callejón sin salida en la gestión del Brexit. Johnson, que defiende el ala dura en la salida de la Unión Europea aunque en las últimas semanas ha templado su posición, se ha impuesto a otros perfiles más moderados como el del ministro de Exteriores británico y también candidato en la última votación, Jeremy Hunt.

Johnson ha obtenido una clara victoria con 92.153 votos frente a los 46.656 votos de Hunt en una votación que se ha producido durante varios días, alcanzando el 87% de participación entre la militancia conservadora. "Vamos a darle energía a este país y vamos a conseguir llevar a cabo el Brexit", ha dicho Johnson en un breve discurso tras el anuncio de los resultados en el que ha hecho gala de su estilo pasional y hasta cómico. "Conseguiremos el Brexit, uniremos el país y derrotaremos a Jeremy Corbyn", ha asegurado entre juegos de palabras.

Sin embargo, la legitimidad de liderazgo de Johnson para pilotar un momento crítico para Reino Unido está en entredicho en los medios de comunicación británicos desde este primer momento. Johnson ha sido designado en unas primarias conservadoras sobre un censo de 160.000 militantes, sin haber pasado antes por las urnas de unas elecciones generales. El 97% de los militantes 'tories' son blancos, el 71% son hombres y el 44% son mayores de 65 años.

Este proceso de sucesión convierte a Johnson en el responsable de liderar Reino Unido en su crucial salida de la UE prevista para este otoño. Está previsto que la reina de Inglaterra le designe al frente del gobierno el próximo jueves, una vez que Theresa May se despida en una última sesión en la Cámara de los Comunes.

La candidatura de Johnson había recibido el respaldo del presidente de EEUU Donald Trump, el primer líder internacional en felicitar al ganador este martes. "¡Lo hará genial!", ha dicho Trump en Twitter.

Congratulations to Boris Johnson on becoming the new Prime Minister of the United Kingdom. He will be great!