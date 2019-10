Donald Trump, sobre Joe Biden: "Solo fue un buen vicepresidente porque sabía cómo besarle el culo a Barack Obama"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra el exvicepresidente y aspirante a la candidatura demócrata en las elecciones de 2020, Joe Biden, y contra su hijo Hunter en su último discurso en Minnesota. "Solo fue un buen vicepresidente porque sabía cómo besarle el culo a Barack Obama", ha espetado.

"Tu padre nunca fue considerado inteligente, nunca fue considerado un buen senador", ha dicho apelando al hijo de Biden ante el público del Target Center en Minneapolis, que ha recibido las declaraciones con aplausos y vítores.

Esta ha sido una semana difícil para el presidente estadounidense, quien ha sido duramente criticado por los miembros tanto del partido demócrata como de su propio partido por retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria. Entre sus detractores se incluye Biden, que este jueves culpó a Trump de que se dejara "timar" por Turquía al acceder a la retirada de las tropas, algo que, afirmó, suponía una "traición" a sus propios militares.

Biden, que está empatado con la senadora Elizabeth Warren en lo alto de las encuestas previas a las primarias demócratas, criticó duramente la política de Trump en un comunicado emitido un día después de que comenzara la ofensiva turca en el norte de Siria, que ya ha dejado al menos un centenar de muertos y 60.000 desplazados.

El miércoles, el exvicepresidente también cargó contra Trump. Biden respaldó por primera vez la idea de someter a un impeachment a Trump, después de varios meses de oponerse a ese proceso que ahora impulsa su partido en el Congreso.

El cambio en la postura de Biden es especialmente significativo porque la investigación abierta en la Cámara de Representantes se centra precisamente en las presiones de Trump al Gobierno de Ucrania para que indagara la posibilidad de que el propio ex vicepresidente y su hijo, Hunter, hubieran protagonizado actos corruptos en ese país.

Aseguró que ya van tres veces "que se sepa" en las que Trump ha buscado la ayuda de un gobierno extranjero para llegar o mantenerse en el poder, y subrayó que eso es "antiestadounidense". Este viernes, otra noticia relacionada con vínculos irregulares con el extranjero salpica al presidente: han acusado a dos socios del abogado de Trump por canalizar donaciones electorales extranjeras.

So pathetic to see Sleepy Joe Biden, who with his son, Hunter, and to the detriment of the American Taxpayer, has ripped off at least two countries for millions of dollars, calling for my impeachment - and I did nothing wrong. Joe’s Failing Campaign gave him no other choice!