España condiciona su apoyo al acuerdo del Brexit a una "mayor claridad" sobre Gibraltar

El domingo debe quedar sellado el Brexit. Pero en el arranque de la semana España ya ha puesto sobre la mesa condiciones para estampar su firma. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha reclamado a su llegada a Bruselas que España quiere conocer la declaración sobre la relación futura tras el Brexit entre Reino Unido y la UE, por un lado; y mayor claridad en torno a Gibraltar.

"Se está negociando el acuerdo de retirada y la relación futura. Para nosotros, las dos cosas van juntas, son piezas complementarias. Hasta que no estemos de acuerdo con la relación futura, no estaremos de acuerdo con la retirada", ha afirmado el ministro. Y ha añadido: "Queda un tema pendiente que no está claro para nosotros, en base al artículo 184, que ha aparecido el miércoles y queremos que quede claro que las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea no se aplican a Gibraltar, que las negociaciones futuras sobre Gibraltar son negociaciones aparte, y eso es lo que tiene que quedar claro. Hasta que no quede claro esto y la relación futura, no hay acuerdo".

"El tema de Gibraltar fundamentalmente afecta a España, y hay varios países que han planteado su comprensión al respecto", ha abundado Borrell, quien ha afirmado: "La posición del Consejo Europeo en varias ocasiones es que la negociación sobre la relación futura entre el Reino Unido y la UE es una relación distinta que la negociación sobre Gibraltar. Eso es lo que queremos que quede claro en el acuerdo de retirada así como en la relación futura".

El artículo 184 del acuerdo del Brexit dice lo siguiente:

"Negociaciones sobre la relación futura. La Unión y el Reino Unido realizarán sus mejores esfuerzos, de buena fe y respetando sus respectivos ordenamientos jurídicos, para dar los pasos necesarios para negociar expeditivamente los acuerdos para la relación futura referida en la declaración política y para conducir los procedimientos relevantes para la ratificación o conclusión de esos acuerdos, con vistas a asegurar su aplicación, en la medida de lo posible, desde el final del periodo de transición".

Es decir: el texto no especifica el papel de España en relación con Gibraltar, en tanto que el Gobierno entiende que una cosa son las negociaciones sobre la relación entre la UE y el Reino Unido y otra cosa diferente son las negociaciones en torno a Gibraltar, en las que España tendría que ser parte.

Artículo 184 del Brexit, sobre Gibraltar.

El mensaje del Gobierno español es claro: "Hasta que no conozcamos la relación política sobre la relación futura, no podemos dar el visto bueno al acuerdo de retirada. Queremos ver los dos textos. Y en cuanto al acuerdo de retirada, ha aparecido un artículo de la noche a la mañana que nos plantea dudas: la negociación sobre la relación futura entre la UE y el Reino Unido es una negociación distinta a la de Gibraltar. Queremos saber cuál es la interpretación. Queremos que las cosas queden claras, porque de lo contrario luego hay líos. Todos saben lo que queremos, lo sabe el negociador [Michel Barnier]".