Greta Thunberg no se amedranta con el sarcasmo de Donald Trump y le devuelve el troleo en Twitter

La activista Greta Thunberg le ha respondido con sutileza al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, después de que el mandatario publicara un mensaje en tono de burla refiriéndose a la joven de 16 años, tras su discurso en la Cumbre para la Acción Climática de la ONU.

"Parece una chica joven muy feliz ansiosa por un futuro maravilloso y brillante ¡Muy agradable de ver!", ha señalado Trump en Twitter. En la misma publicación, el presidente de Estados Unidos ha compartido un fragmento de la intervención de la joven activista en el que aparece enfadada y recriminando a los políticos que han traicionado a las nuevas generaciones por su falta de acción para proteger el medioambiente.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO