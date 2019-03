El Parlamento británico rechaza que Reino Unido salga de la UE sin acuerdo

El Parlamento británico ha rechazado salir de la Unión Europea sin un acuerdo de retirada pactado con Bruselas tan solo 24 horas después de haber rehusado por segunda vez el acuerdo negociado por la primera ministra británica, Theresa May, y la UE. La Cámara de los Comunes quiere un acuerdo, pero no el que trae May bajo el brazo. Mientras, la UE insiste en que ese es el único posible. No habrá más concesiones del bloque comunitario.

"Esta Cámara rechaza aprobar salir de la Unión Europea sin un acuerdo de salida y sin un marco para la futura relación el 29 de marzo de 2019", reza el texto aprobado por 321 votos a favor y 278 en contra –43 votos de diferencia– y que supone una pequeña victoria para May, ya que presiona a los parlamentarios para que aprueben el texto que ella les ha presentado.

El próximo paso: una votación este jueves para solicitar una prórroga del artículo 50, es decir, retrasar la fecha de salida prevista, programada para el 29 de marzo, dentro de 16 días. Pero ¿para qué?, se preguntan desde la UE. "Nos tienen que decir qué es lo que quieren para la relación futura. Esa es la cuestión que ahora requiere una respuesta clara antes de tomar una decisión sobre una posible extensión", ha afirmado este miércoles Michel Barnier, negociador jefe de la UE para el Brexit. "¿Alargaríamos estas discusiones? Las discusiones sobre el artículo 50 están cerradas. Ya tenemos el acuerdo de retirada. Está ahí", ha añadido.

El presidente de los Liberales y coordinador del Parlamento Europeo para el Brexit, Guy Verhofstadt también se ha mostrado reticente a una extensión del artículo 50 sin un propósito concreto. "Estoy en contra de toda extensión, sea de un día, una semana o 24 horas, si no está basada en una opinión clara de la Cámara de los Comunes para algo. Que sepamos lo que quieren", ha afirmado. "Londres, por favor, aclárate. Esta incertidumbre no puede continuar".

"La Unión Europea no puede rescatar a Reino Unido. Les corresponde a ellos decidir. No hay opción de ninguna prolongación si no recibimos una aclaración del lado británico", ha afirmado Manfred Weber, presidente del Partido Popular Europeo.

Si el Parlamento pide este jueves retrasar la fecha de salida, lo previsible es que los 27 jefes de Gobierno, reunidos en Bruselas el 20 y 21 de marzo, lo aprueben por unanimidad, pero necesitan un motivo, y May no tiene mayoría en el Parlamento británico para ninguna iniciativa propositiva. Esta votación no es vinculante para el Gobierno y aún se puede producir una salida sin acuerdo por falta de otras opciones.

May consiguió este lunes un acuerdo 'in extremis' con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que incluía nuevas garantías para evitar que el backstop o salvaguarda, principal obstáculo para el acuerdo, se extienda de forma indefinida. El backstop es una cláusula que contempla la permanencia de Reino Unido en la unión aduanera si ambas partes no logran un acuerdo comercial en el futuro evitando así la imposición de una frontera dura entre Irlanda e Irlanda del Norte.

Aunque esta última versión del acuerdo hizo cambiar de opinión a 80 parlamentarios que este martes votaron a favor y que en enero votaron en contra, May no reunió los apoyos suficientes al texto negociado. El primer acuerdo fue rechazado con 230 votos de diferencia y el segundo, con 149.

Resultado de la votación por partidos de este martes en la que la Cámara de los Comunes rechazó el acuerdo negociado por Theresa May y la Unión Europea. The Guardian

"La primera ministra parece no enteder. Su acuerdo ha sido rechazado con contundencia dos veces en esta Cámara por mayorías sin precedentes", ha afirmado Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista, que pide a May que se eche a un lado y que se ponga en marcha el plan diseñado por los laboristas. "¿Se nos puede informar de lo que defiende ahora la primera ministra? El plan laborista es la estrategia más creíble y está lista para ser negociada", ha añadido. May, por su parte, defiende que la propuesta de Corbyn "ha sido rechazada varias veces por esta Cámara". El plan laborista aboga por que Reino Unido permanezca en una unión aduanera con la UE.

Una enmienda aprobada antes de la votación definitiva ha eliminado de la moción el siguiente texto: "Destaca que salir sin un acuerdo sigue siendo la opción por defecto bajo la legislación de Reino Unido y la Unión Europea a menos que esta Cámara y la UE ratifiquen un acuerdo", recuerda la moción aprobada.