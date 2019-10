El Parlamento británico aprueba la convocatoria de elecciones para el 12 de diciembre tras el bloqueo del Brexit

A la cuarta ha ido la vencida. La Cámara de los Comunes ha aprobado este martes el proyecto de ley para celebrar elecciones anticipadas el 12 de diciembre con 438 votos a favor y 20 en contra. Ahora la legislación pasará a la Cámara de los Lores antes de ser ratificada.

Johnson ha tenido que recurrir a un atajo legal para esquivar el requisito establecido por la ley Fixed-term Parliaments Act (FTPA), que señala que se necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara para poder convocar elecciones anticipadas. Tras tres intentos fracasados por el camino convencional (dos en septiembre y uno este lunes), Johnson ha optado por intentar convocar elecciones a través de la proclamación de una nueva legislación que fija explícitamente la fecha de las próximas elecciones para el 12 de diciembre. De este modo solo le ha hecho falta una mayoría simple, como sucede con el resto de leyes.

Sin embargo, en esta ocasión sí ha recibido el apoyo de dos tercios de la Cámara por el cambio de posición del Partido Laborista. La formación de Jeremy Corbyn, que el lunes votó en contra de la moción de Johnson, ha cambiado su posición y ha apoyado este martes la convocatoria de elecciones anticipadas. "He dicho varias veces que estamos preparados para unas elecciones y que nuestro apoyo está sujeto a que se descarte un Brexit sin acuerdo", ha afirmado Corbyn. La decisión de Lib Dems y del Partido Nacional Escocés de apoyar el proyecto de ley de este martes había aumentado la presión sobre los laboristas, que de lo contrario se hubiesen quedado solos en la votación.

La justificación para cambiar de posición, según Corbyn, ha sido la concesión de la prórroga por parte de la UE. "Con la confirmación de la prórroga por parte de la UE, nuestra condición de descartar un Brexit sin acuerdo se ha cumplido. Ahora lanzaremos la campaña más ambiciosa y radical para un cambio real que nuestro país haya visto jamás", ha añadido. Sin embargo, cuando el Partido Laborista votó el lunes en contra de la convocatoria, la UE ya había concedido la prórroga y Johnson ya la había aceptado.

Find out how your MP voted on the third reading of the amended Early Parliamentary General Election Bill.https://t.co/tuxwq24oEg