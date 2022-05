Ihor Zhovkva, asesor de Zelenski: “No vamos a ceder ningún territorio ucraniano a Rusia”

Kiev no está dispuesta a ceder territorios a Moscú para poner fin a la invasión ordenada por Vladímir Putin. Son palabras de Ihor Zhovkva, consejero político y director adjunto del gabinete del presidente de Ucrania, en un acto organizado este martes en Madrid por la organización Nueva Economía Fórum.

Durante sus más de tres meses de ofensiva, las tropas rusas, ahora concentradas en el Donbás, han ocupado varias áreas al este y al sur de Ucrania. Mientras, ambas partes afirman que las conversaciones de paz se han estancado y se han culpado de ello. Preguntado por la prensa sobre si es inevitable la división de Ucrania –en la que Moscú retenga el control o una influencia significativa sobre las principales áreas ocupadas– para lograr un acuerdo de paz, el consejero político ucraniano ha sido tajante en descartar este escenario. “No. Estos planes de pacificación, estas hojas de rutas hacia la paz no conducen a ningún sitio ahora mismo”, ha respondido.

“Es un poco cínico hablar de la cesión de territorios. Ucrania no va de territorios, va de personas. ¿Cómo podemos plantearnos conceder territorios? ¿Qué va a pasar con todas esas personas? ¿Las van a llevar a campos de concentración en Siberia?”, ha dicho Zhovkva. “Nosotros no vamos a ceder ningún territorio ucraniano. Algunos políticos y periodistas nos han sugerido que cedamos parte de nuestro territorio a Rusia”.

“Nuestra negociación ahora está centrada en el campo de batalla”, ha proseguido. “Cuando –no si, sino cuando– ganemos la guerra, vamos a tener que firmar algún tipo de armisticio con la Rusia derrotada, ahí puede funcionar alguna solución diplomática. Nosotros desde el principio estábamos dispuestos a una solución diplomática, pero Rusia no estaba dispuesta a escucharnos. Después de las atrocidades que perpetraron, comprendimos que no había nada que hablar con estos 'negociadores”.

Zhovkva también ha sido preguntado por la posibilidad de que el presidente Volodímir Zelenski participe en la cumbre de la OTAN que se celebra a finales de junio en Madrid. “Mi presidente no va asistir a ningún evento si no lo invitan”, ha contestado, tras lo que ha abundado en las aspiraciones ucranianas de entrar en la OTAN.

“Antes de la guerra el porcentaje de ucranianos dispuestos a adherirse era inferior pero luego ha subido mucho, porque creen que es la mejor garantía de seguridad contra una posible agresión rusa”, ha dicho. “Nosotros estamos preparados para adherirnos a la OTAN ahora mismo, pero 14 años después [de la cumbre de Bucarest] no hemos avanzado nada. Se ha hablado de la política de puertas abiertas, pero la puerta estaba cerrada a cal y canto. Somos gente muy educada y, si no nos quieren, no vamos a acudir. (...) No somos bienvenidos. Cuando pedimos a la OTAN que cerrara los cielos de Ucrania, no obtuvimos ninguna respuesta y el apoyo ahora ha disminuido entre la población. Pero incorporarse a la OTAN está en la Constitución ucraniana, por lo tanto esperaremos”.

En el acto también ha participado Ángeles Moreno Bau, Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, quien ha afirmado que Ucrania “no está sola” y “cuenta con el apoyo” de España frente a la “injustificada e injustificable agresión” de Moscú.

“Rusia ha dado un fuerte impulso a la OTAN, un impulso que no lográbamos dar los socios”, ha dicho Moreno Bau. “La realidad es que ha animado a nuevos socios a unirse a la OTAN y ha impulsado el compromiso de incrementar nuestro gasto militar. La cohesión de los países atlantistas se está viendo reforzada, este es el resultado de esa agresión, nuestra unidad y nuestra cohesión. Esta guerra no solo es una guerra en Europa, es una guerra que ha desatado una crisis global con repercusiones en el sector de la alimentación y la seguridad energética”.

Pide armas, sanciones y entrar en la UE

El asesor ucraniano ha destacado que, pese a la recuperación de algunos territorios por parte de las fuerzas ucranianas, en estos momentos “no hay lugar 100% seguro” y ha subrayado que la guerra se hace “más severa”.

“Todos hemos visto Bucha, pero algún día se van a liberar otras ciudades como Mariúpol, Melitópol o Jersón, y quién sabe qué atrocidades se han cometido. Estos bárbaros están destruyendo mi país. Cada oficial, comandante, político tiene que rendir cuentas por ellas”. En este sentido, ha dado las gracias a España por enviar especialistas para “recabar pruebas” de posibles crímenes de guerra. Sobre los refugiados ucranianos que se han visto forzados a abandonar el país, algunos de los cuales han llegado a territorio español, ha pedido que sean llamados “invitados”.

Zhovkva, que está manteniendo diversas reuniones en su visita a España, ha expresado los que, a su juicio, son tres pilares para la victoria de Ucrania.

En primer lugar, ha reiterado que Ucrania necesita “armas, armas y más armas”, en concreto armamento pesado, para su Ejército. “En la batalla del Donbás, nuestras fuerzas armadas están demostrando coraje y experiencia porque saben cómo luchar”, ha dicho. “Lo que nos falta para contraatacar, para acabar nuestra ofensiva en Járkov, donde conseguimos avances importantes, son armas pesadas. La gente está regresando y necesitamos sistemas de artillería y de cohetes, tanques, vehículos blindados. (...) Necesitamos armamento para continuar la defensa de nuestro país, armas armas y más armas”.

En segundo lugar, se ha referido a las sanciones después de que los líderes de la UE acordaran un embargo parcial al petróleo ruso para superar el veto del presidente húngaro, Viktor Orbán. “¿Qué efecto tendrá esto? Será demasiado lento, llegará demasiado tarde y no será suficiente, por tanto os pedimos un nuevo paquete de sanciones, porque cada euro que gane Rusia se gasta inmediatamente en la industria militar, produciendo mas misiles balísticos, cazas, y carros de combate para matar ucranianos”.

También ha apelado a la unidad en el seno de la UE. “Cuando el agresor vea que no tenemos la fuerza para promover sanciones, lo va a considerar como una victoria. En Rusia solo piensan en la fuerza bruta, y si mostramos miedo y una falta de voluntad política, lo usarán en nuestra contra”, ha añadido. “Las sanciones son importantísimas pero deben estar dirigidas a la población rusa y su economía. Si los debilitamos podremos socavar su poder económico y militar”.

En tercer lugar, Zhovkva ha afirmado que una de las principales prioridades de Ucrania es lograr la adhesión a la UE y ha indicado que Kiev lleva más de cinco años trabajando en el acuerdo de asociación. “Mi presidente no puede sentarse sin hacer nada cuando los ucranianos anhelan un futuro europeo y quieren dejar atrás el pasado ruso”. Kiev espera obtener en junio el estatus de país candidato a la UE, una decisión que ha calificado como “muy importante” para el país. “Si la Comisión emite una opinión positiva, ¿por qué razón se nos negaría el siguiente paso”, se ha preguntado Zhovkva, quien también ha sostenido que si “otros 27 países han conseguido cumplir los requisitos para entrar en la UE por qué no iba a conseguirlo Ucrania”.

Ihor Zhovkva ha insistido en la destrucción provocada por las bombas, en la necesidad de reconstruir el país y ha trazado un paralelismo entre los edificios de Madrid y los de las principales ciudades ucranianas: entre el museo del Prado y el museo de arte Mariúpol, entre la estación de Atocha y la de Kramatorsk, entre la Plaza Mayor y la Plaza de la Libertad de Járkov, bombardeada en los primeros días de la guerra. “Estas atrocidades se producen a cada minuto, todos los días, todos los meses, el agresor, por desgracia, no da señales de querer detenerse”.