Oprah Winfrey aparece por sorpresa en la Convención Demócrata con un guiño a las “señoras sin hijos y con gato”

Si el martes fueron los Obama los protagonistas de la Convención Demócrata que se celebra esta semana para oficializar la candidatura de Kamala Harris a la presidencia de Estados Unidos, este miércoles fue el turno de su compañero de ticket, Tim Walz.

El candidato del Partido Demócrata a la vicepresidencia animó la campaña tirando de metáforas deportivas para arengar a la audiencia, y logró ganarse al público con sus palabras llanas, su origen humilde y su pasado como profesor y entrenador de fútbol.

La sorpresa de la noche, sin embargo, llegó a cargo de Oprah Winfrey. La popular presentadora apareció por sorpresa en el United Center para pedir públicamente el voto por Kamala Harris, a quien describió como “lo mejor de Estados Unidos”.

Winfrey destacó los orígenes de Harris, señalando que pronto los estadounidenses enseñarán a sus hijos cómo la hija de dos migrantes, una mujer india y un hombre jamaicano, “creció para convertirse en la 47ª presidenta de los Estados Unidos”.

“Señoras sin hijos y con gato”

Con Winfrey también hubo ocasión para el humor. Uno de sus comentarios más aplaudidos por el público fue su referencia a las “señoras sin hijos y con gato”. Esto era un guiño a Kamala Harris y una pulla al candidato de Trump a la vicepresidencia, JD Vance.

“Cuando una casa está ardiendo, no preguntamos cuál es la raza o la religión del propietario. No nos preguntamos quién es su pareja o a quién votaron. No, simplemente intentamos hacer lo mejor posible para salvarlos. Y si resulta que la casa es de una señora sin hijos y con gato… pues bueno, tratamos también de sacar al gato”, lanzó Winfrey en un momento de su discurso, dando lugar a los aplausos y las risas del público.

La carismática presentadora retomaba así un comentario despectivo de Vance que ahora se le ha vuelto en contra. El ‘delfín’ de Donald Trump dijo en una entrevista en 2021 que los políticos demócratas eran “un puñado de señoras con gatos y sin hijos” que se sentían “desgraciadas con sus vidas”. Aseguró entonces que “el futuro de los demócratas está controlado por gente sin hijos” y citó, entre otras, a Alexandria Ocasio-Cortez y a Kamala Harris.

Tras el nombramiento de Vance como candidato republicano a la vicepresidencia, el revuelo por estas palabras ofensivas fue creciendo en redes sociales, tanto de gente indignada con ellas como de mujeres que se las reapropiaban para sacar pecho de ello. Ahora ha sido el turno de Winfrey.

El respaldo de Winfrey podría ser clave como en 2008 con Obama

En su discurso este miércoles, Winfrey pidió elegir la “alegría” para catapultar a Kamala Harris a la Casa Blanca. En un apasionado discurso en la Convención Nacional Demócrata de Chicago, Oprah proclamó ante un público entusiasmado: “¡Elijamos la verdad. Elijamos el honor y elijamos la alegría!”.

El apoyo de Winfrey a Harris y, especialmente su participación en actos de campaña, podría ser clave para movilizar al electorado en las urnas de noviembre frente al expresidente y candidato republicano Donald Trump, como ya lo fue en 2008 en el caso de Barack Obama.

El respaldo de Winfrey al expresidente Obama en los comicios de 2008 tuvo un enorme impacto en las primarias demócratas contra Hillary Clinton. En 2016, tras la salida de Obama de la presidencia, la presentadora apoyó a la ex secretaria de Estado, aunque se mantuvo al margen de la campaña.

Ya en 2020, Winfrey apoyó al presidente estadounidense, Joe Biden, y a Harris, celebrando que esta última pudiera convertirse en la primera mujer en llegar a la vicepresidencia.