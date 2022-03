Zelenski aprieta a la OTAN y la UE: pide más armas y señala a Hungría y Alemania por frenar sanciones contra Rusia

“Alemania desde el principio ha ido arrastrando los pies”, dice una fuente comunitaria. En efecto, desde el primer paquete de sanciones, Berlín ha ido frenando la toma de decisiones, como fue la desconexión de bancos rusos del mecanismo financiero Swift. Ha pasado un mes desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, y prácticamente el mismo tiempo desde aquella decisión contra el sistema financiero ruso. Pero, en todo este mes, la UE no ha terminado de incluir a los bancos rusos más expuestos en el mercado energético, y tampoco al gigante Gazprom. ¿Por qué? Por la enorme dependencia alemana del gas ruso, compartida por otros países, como Hungría y Alemania, por ejemplo, que temen las consecuencias que puede tener para esos países y el resto de la UE la disrupción de cortar el gas ruso antes de tener sustituto.

Pero esa factura de 600 millones de euros diarios que pagan los países de la UE sirve de combustible para la guerra desatada por el presidente ruso, Vladímir Putin. Y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, no sólo lo sabe, sino que lleva denunciándolo desde el primer día. Y este jueves por la noche lo ha hecho ante los líderes de la UE reunidos en Bruselas.

Una petición de más sanciones que también ha hecho el presidente de EEUU, Joe Biden, a los líderes europeos, al tiempo que ultima un acuerdo con la Comisión Europea para facilitar más gas licuado a la UE y así reducir la dependencia con EEUU.

Zelenski ha reclamado a los 27 más sanciones comerciales a Rusia, que se acaben esas transferencias millonarias diarias al Kremlin. De acuerdo con los datos facilitados por el Centro de Investigación en Energía y Aire Limpio, Europa ha pagado casi 20.000 millones de euros por la energía rusa desde el inicio de la guerra, más de la mitad en gas.

El presidente ucraniano se ha dirigido directamente al primer ministro húngaro, Viktor Orbán: “Tienes que decidir por ti mismo con quién estás. Eres un Estado soberano. He estado en Budapest. Habéis vivido momentos trágicos. Visité su paseo marítimo. Vi ese memorial. Zapatos en la orilla del Danubio [en recuerdo al Holocausto nazi]. Escucha, Viktor, ¿sabes lo que está pasando en Mariupol? Si puedes, ve a tu paseo marítimo. Mira esos zapatos. Y verás cómo los asesinatos en masa pueden volver a ocurrir en el mundo de hoy. Eso es lo que Rusia está haciendo hoy. Los mismos zapatos. En Mariupol, hay la misma gente. Adultos y niños. Abuelos. ¿Y dudas si imponer sanciones? ¿Y dudas si dejar pasar las armas? ¿Y dudas si comerciar con Rusia o no? No hay tiempo para dudar. Es hora de decidir ya. Creemos en ti. Necesitamos su apoyo. Creemos en tu gente”.

Y ha añadido: “Creemos en la Unión Europea. Y creemos que Alemania también estará con nosotros en el momento crucial”.

En su intervención ante los 27, el presidente ucraniano también ha reprochado a la UE que las sanciones han ido llegando tarde: “Si hubieran sido preventivas, Rusia no habría ido a la guerra. Estamos agradecidos por el bloqueo del Nord Stream 2, pero también era un poco tarde. Si hubiera sido a tiempo, Rusia no habría creado una crisis del gas. Y ahora estamos preparando la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Y os pido que no lleguéis tarde, por favor. Habéis visto que Ucrania debería estar en la UE en un futuro próximo”.

“Lituania está con nosotros; Letonia nos defiende; Estonia está con nosotros; y Polonia”, ha dicho Zelenski: “Francia, Emanuel, realmente creo que nos defenderás. Eslovenia está con nosotros; y Eslovaquia y la República Checa. Rumanía sabe lo que es la dignidad, por lo que estará a nuestro lado en el momento crucial. Bulgaria está con nosotros; Grecia está con nosotros. Y Alemania... un poco tarde. Portugal, bueno, casi... Croacia está con nosotros; Suecia, el amarillo y el azul siempre deben estar juntos; Finlandia, sé que está con nosotros. Holanda es racional, así que encontraremos puntos en común. Con Malta creo que lo lograremos, y también con Dinamarca. Con Luxemburgo nos entendemos; y Chipre creo que estás con nosotros. Italia, ¡gracias por tu apoyo!; España, encontraremos puntos en común; Bélgica: encontraremos argumentos. Austria, es una oportunidad que estés con los ucranianos. Estoy seguro de ello; e Irlanda, bueno, casi”.

En sus conclusiones de este viernes de madrugada sobre Ucrania, los líderes de la UE evitan concretar las sanciones comerciales que reclama Zelenski: “La Unión Europea ha adoptado hasta ahora sanciones significativas que están teniendo un impacto masivo en Rusia y Bielorrusia, y está preparada para cerrar las lagunas y perseguir la posible elusión de las sanciones, así como a actuar rápidamente con más sanciones sólidas contra Rusia y Bielorrusia para frustrar de manera efectiva las capacidades rusas para continuar la agresión. El Consejo Europeo insta a todos los países a alinearse con esas sanciones. Debe detenerse cualquier intento de eludir las sanciones o de ayudar a Rusia por otros medios”.

Además, el Consejo Europeo aprueba la puesta en marcha de un fondo para la reconstrucción del país después de que haya acabado la guerra: “Teniendo en cuenta la destrucción y las enormes pérdidas provocadas en Ucrania por la agresión militar de Rusia, la Unión Europea se compromete a prestar apoyo al Gobierno ucraniano para sus necesidades inmediatas y, una vez que haya cesado la embestida rusa, para la reconstrucción de una Ucrania democrática. Con ese fin, el Consejo Europeo acuerda desarrollar un Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania e invita a sus socios internacionales a participar, y pide que los preparativos comiencen sin demora. Pide a la Comisión que siga proporcionando asistencia técnica para ayudar a Ucrania a aplicar las reformas necesarias”.

Tanques y aviones

En su intervención ante los líderes de la OTAN, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha dicho: “Solo quiero que sepáis que la Alianza aún puede salvar a los ucranios de los misiles rusos dándonos todo lo que pedimos. Sí, no estamos dentro de la OTAN y no tengo ninguna pretensión de estarlo. Estoy seguro de que ya habéis comprendido que Rusia no se quedará solo en Ucrania. Irá sobre los miembros de la OTAN, sobre los países bálticos y Polonia”.

“Nunca vuelvan a decir que nuestro ejército no reúne los estándares de la OTAN”, ha dicho Zelenski: “Ucrania pidió aviones, para que no muera tanta gente. ¡Y tienen miles de aviones de combate! Pero todavía no nos han dado ninguno. Pedimos tanques. Para que podamos desbloquear nuestras ciudades que ahora están cayendo: Mariupol, Berdyansk, Melitopol... Ciudades donde Rusia mantiene a cientos de miles de personas como rehenes y crea una hambruna artificialmente: no hay agua, ni comida, nada. ¡Tienen al menos 20.000 tanques! ¡Ucrania pidió un 1% de todos sus tanques para ser entregados o vendidos! Pero aún no tenemos una respuesta clara... Lo peor durante la guerra es no tener respuestas claras a las peticiones de ayuda. Ucrania nunca quiso esta guerra. Y no quiere pelear durante años. Sólo queremos salvar a nuestra gente. ¡Queremos sobrevivir! Como cualquier nación, tenemos derecho a la vida. El derecho a este 1%”.

“Para salvar a nuestra población y nuestras ciudades Ucrania necesita asistencia militar sin restricciones”, ha insistido a los aliados: “Rusia está empleando todo su arsenal contra nosotros. Está destruyendo a todo ser viviente. Cualquier objetivo, desde casas hasta iglesias, desde almacenes de alimentos a universidades, desde puentes a hospitales”, ha dicho Zelenski: “Lo peor en una guerra es no tener respuestas claras a las peticiones de ayuda. Quiero que sepáis que la Alianza aún puede evitar las muertes de ucranianos en ataques rusos, por la ocupación rusa, suministrándonos las armas que necesitamos. El Consejo Europeo pide que se organice una conferencia internacional para recaudar fondos en el marco del Fondo Fiduciario de Solidaridad con Ucrania”.