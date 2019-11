El Ayuntamiento de Madrid reprueba a Ortega Smith con el apoyo de Ciudadanos y sin el PP por boicotear el acto del 25N

El boicot del portavoz municipal de Vox, Javier Ortega Smith, al acto institucional contra la violencia de género le ha pasado factura. Este miércoles ha sido reprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid con los votos de Ciudadanos, Más Madrid y PSOE. El PP se ha quedado solo en contra de la reprobación. Ha sido el único grupo que no ha apoyado la moción de urgencia del PSOE con el argumento de que es un ataque a la "libertad de expresión". "Ustedes pretenden establecer una mordaza", ha justificado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida.

Con su voto, Ciudadanos marca una postura oficial que quedará recogida en el diario de sesiones contra Vox, su socio en la práctica. Además, la votación ha dividido al Gobierno municipal y también abre una grieta entre las tres derechas en un momento comprometido para la corporación municipal. José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís necesitan los votos de los cuatro concejales de Vox para sacar adelante los presupuestos de 2020.

La vicealcaldesa, Begoña Villacís, ha argumentado que su grupo no reprueba a Ortega Smith "por su ideología" sino por la falta de "respeto" y "humanidad" que, su juicio, demostró en su intervención durante el acto del 25N. "Hay una cosa que no está reñida con la ideología y es el respeto y la humanidad. No se puede presentar delante de mujeres víctimas a hacer esa arenga. Está representando a los madrileños y eso es una altísima responsabilidad", ha afirmado Villacís, que al final de la votación ha recibido un aplauso que ha puesto en pie a Más Madrid y PSOE.

El portavoz de Vox cuestionó la violencia de género y pidió el fin de la ley integral aprobada en 2004 en la conmemoración del 25N. En el auditorio había víctimas, trabajadoras municipales del área de Igualdad y asociaciones de mujeres que abandonaron la sala con su discurso. Al final, una superviviente increpó a Ortega Smith para exigirle respeto "a las muertas". "Con la violencia contra las mujeres no se hace política", le dijo.

El debate ha sido uno de los más broncos del mandato, con interrupciones por el orden de las intervenciones y peticiones de receso por la falta de acuerdo. El regidor de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha reiterado en los reproches que hizo al portavoz de Vox tras "reventar", según sus propias palabras, el acto del lunes. Pero se ha negado a reprobar a Ortega Smith por su discurso negacionista.

El PP considera que la moción del PSOE es un "precedente peligroso" porque coarta "el derecho a la opinión". "Distingamos el ejercicio de la opinión de la opinión que se está manifestando en ese momento. La intervención de Ortega Smith fue desafortunada", ha asegurado. El alcalde ha ido elevando el tono en su turno de palabra y ha terminado hablando de ETA y de Venezuela, aplaudido por Vox.

El portavoz del grupo socialista, Pepu Hernández, ha denunciado que las posiciones de la extrema derecha con "inconstitucionales" y la concejala, Mercedes González, ha acusado al alcalde de "poner precio a la dignidad de las mujeres" por oponerse a la reprobación. Por parte de Más Madrid, Rita Maestre ha señalado a Ortega Smith por sus "intervenciones delirantes" y le ha advertido de que "las palabras de odio contra el feminismo tiene consecuencias".

Vox ha tratado de aprobar en el Pleno una moción de urgencia para evitar que se "increpe" a los concejales "en los actos oficiales". El recién reprobado Javier Ortega Smith se ha presentado como una víctima de Nadia Otmani, la mujer en silla de ruedas que le plantó cara el 25N.

El texto, que ha decaído, recogía la obligación de grabar todos estos actos para evitar "la manipulación de los medios de comunicación". Más Madrid y PSOE se han opuesto a la iniciativa y PP y Ciudadanos se han abstenido.