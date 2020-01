Ayuso llama al PP madrileño a expresarse "sin complejos" y a "librarse de los excesos progresistas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este miércoles que el PP madrileño se "libre" de "los excesos progresistas" para volver a hablar "sin complejos". La presidenta autonómica ha hecho un llamamiento a que los dirigentes populares se olviden de las expresiones que intentan "inocular a través de los medios de comunicación y de muchísimos mantras" y que les acaban "arrastrando".

"Cada vez que venga una ola nos van a intentar arrastrar y cada vez que alguien disienta será acorralado como extremo.... ¡Recordad, dieta detox! Vamos a hacer un diccionario de palabras a extirpar apelando a la verdad", ha lanzado en su intervención en la Junta directiva autonómica del PP de Madrid.

Esta petición de Ayuso coincide con el recién nombramiento de Miguel Ángel Rodríguez, el que fuera secretario de Estado con José María Aznar, como su jefe de gabinete. Con su fichaje, la regidora autonómica hace una apuesta clara por un perfil ideológico aún más duro. "Le he nombrado porque para mis mensajes, para mi agenda, para mi trabajo, creo que es el que va a hacer el mejor papel en estos momentos", argumentó, pese a la disconformidad de su socio de Gobierno, Ciudadanos.

Ayuso sabe bien de lo que habla. La presidenta regional ha protagonizado innumerables polémicas por sus declaraciones públicas. Una de las últimas, cuando aseguró que "nadie ha muerto" por la contaminación de Madrid y que la "emergencia climática" era una invención de la izquierda. Inmediatamente, Ayuso fue afeada y contestada por varios organismos, como el CSIC, que desmintieron sus palabras con datos.

La presidenta regional ha vuelto a hacer un llamamiento a seguir con la confrontación al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Para Ayuso, el presidente, Pedro Sánchez, y "su séquito están maniobrando entre bambalinas para articular un cambio de régimen en España". "Su hoja de ruta es clara: colectivizar, victimizar, dividir e inventar problemas inexistentes para después presentarse como la solución", ha defendido ante sus compañeros de filas.

Ayuso ha insistido en que "Madrid está en la diana" del nuevo Gobierno y es "la pieza de caza mayor de la izquierda". "El PP de Madrid ha permitido que vivamos en la mejor comunidad de la historia y me siento en la obligación política de continuar con ese legado", ha señalado, frente a un Gobierno, el de Sánchez que viene a crear "pobreza" para que sus dirigentes "puedan enriquecerse". "No podemos permitir que los populismos lleven la hambruna", ha afirmado.

Tras la confirmación del president de la Generalitat, Quim Torra, de unas nuevas elecciones catalanas los próximos meses, Ayuso ha anunciado que viajará este viernes a Catalunya, donde ofrecerá una charla sobre la construcción de puentes entre ambas regiones.

Ayuso ha defendido en que desde el PP no se niegan a tener alianzas con otros partidos como Ciudadanos o Vox, ya que los "enemigos son otros". "Estamos dispuestos a incorporar sus iniciativas", ha asegurado pero en el caso concreto sobre el veto parental, llamado por Vox 'pin parental', ha defendido que "cuando algo no es verdad no se puede asumir".