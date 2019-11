Decenas de mujeres rechazan la ausencia de una declaración institucional contra la violencia machista y alzan los nombres de las asesinadas

Melody, 15 años, asesinada en Catalunya; Carmen, 47, asesinada en Islas Baleares; Flora, 71; asesinada en Castilla-La Mancha. Decenas de mujeres se han concentrado este lunes ante la sede del Ayuntamiento de Madrid y han sostenido papeles con los nombres de las 1.027 asesinadas por violencia machista desde 2003, año en el Estado empezó a contabilizar los feminicidios en España. La acción, impulsada por la artista Yolanda Domínguez, ha sido una reacción a la ausencia de declaración institucional contra la violencia género este 25N por primera vez en 14 años en Madrid.

“Es importante nombrar las cosas para poder identificarlas, estudiarlas y resolverlas, y es lo que Vox no quiere hacer, que es nombrar que existe la violencia de género”, ha señalado la artista. La declaración consensuada por todos los grupos municipales desde 2005 no se hará este 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, por la negativa del grupo municipal liderado por Javier Ortega Smith a secundar la posición unánime del Consistorio para erradicar la violencia contra las mujeres.

Domínguez ha repartido entre los presentes folios blancos con los nombres de las víctimas de violencia machista, la edad, el lugar y la fecha del feminicidio, y los ha animado a colocarse “como formando una pared, como si fueran nichos”. Mujeres y hombres con rostros enfadados, rabiosos, tristes, han sostenido en sus manos los nombres de las asesinadas. Se han ubicado delante de una de las puertas del Ayuntamiento, en la Calle de Montalbán, y han coreado para que los grupos municipales, que se reunían dentro del recinto, las oigan. “Alcalde, escucha, estamos en la lucha” o “nos matan por machismo y a ti te da lo mismo” son algunas de las consignas que han gritado.

“Ya que no ha hacen ellos, la hacemos nosotras, apoyadas por muchos hombres”, ha defendido Domínguez. Para la artista, es “alarmante” que “un problema que afecta a la mitad del mundo” se quiera “borrar del mapa”. “Si no se estudia, no se analiza y no se nombra, no se puede solucionar”, ha insistido.

“He venido porque mi amiga Eliana no puede venir porque su marido se la cargó a los 27 años delante de sus hijos”, ha contado María, de 41 años. Ha intentado contener las lágrimas: “Si esto no se ve, va a seguir pasando”. Blanca Sanz, de 61 años, ha protestado porque “van 1.028”. “Hoy han matado a otra compañera, a otra mujer”, ha lamentado.

Una mujer de 26 años ha sido asesinada por su pareja este lunes en Tenerife. Su nombre no estaba entre las papeletas porque no había dado tiempo, pero los presentes, unos 400 según la Delegación de Gobierno, la han recordado como a las demás.

Benita, 49 años, asesinada en Castilla y León; Isaura, 30, asesinada en Asturias; Fátima, 35, asesinada en Andalucía. Pasadas las 12.00, las mujeres y hombres presentes han hecho un minuto de silencio, interrumpido solo por el ruido de los trabajadores que de la obra aledaña. “¡Los del andamio, que se callen un rato!”, se ha indignado una mujer. Los asistentes han mantenido en alto los nombres para enseñarlos a los medios de comunicación y para apuntarlos hacia los ventanales del Consistorio.

“El alcalde se ha desentendido de algo que tiene que incluirse en la agenda”, ha criticado Berta, estudiante de 19 años. Angélica, de 40 años, española y brasilera, al alzado el nombre de una mujer asesinada por violencia machista para “mantener viva su memoria” y porque considera que es “especialmente vergonzante que en Madrid no haya una acción institucional”. “Aunque no me representen políticamente, tienen que defenderme”, ha reclamado.

El partido de Santiago Abascal también rompió el consenso en Córdoba, en Toledo y en Castellón. Pero los nombres de las 1.027 mujeres asesinadas desde 2003 se alzarán en más ciudades de España este lunes, como en Guadalajara o Bilbao. Domínguez, que ha puesto a disposición la lista con los nombres de las asesinadas para quienes quieran replicar la acción en otros puntos de España, asegura que ha recibido más de 50 correos de responsables de Ayuntamientos, asociaciones, colegios e institutos para lanzar el mismo mensaje.

“Los votantes de Vox son algo muy pequeño en comparación con la gran conciencia que ya existe en la sociedad sobre la violencia de género y sobre la necesidad de tomar medidas para que la sociedad sea más justa y más igualitaria”, ha asegurado Domínguez. “Es doloroso que todavía existan personas así, pero yo creo que nosotras, las personas concienciadas, somos más fuertes y no nos van a parar”, ha zanjado.

“Por Estrella”, “por Rosa”, “por Leire”, han gritado los presentes los nombres de los carteles que alzaban tras el minuto de silencio. Los primeros, los han mencionado uno a uno, en orden, pero pronto han empezado a gritar todos a la vez, alto y con vehemencia. “Asesinada a los 15”, ha clamado una asistente. “A los 14”, se ha indignado otra. Y por atrás se ha escuchado otro alarido: “¡Por ser mujer!”.

“¿Por qué tenemos que esta acá en este rincón escondidas?”, ha sugerido una mujer porque la concentración se estaba realizando en una calle lateral. La manifestación no había sido autorizada en la entrada de la calle Alcalá porque había programada a la misma hora otra protesta. Las personas presentes han hecho propia la acción impulsada por la artista Yolanda Domínguez y han arengado para ir a Cibeles. Allí han gritado una vez más a los grupos municipales –“Vox, vete al siglo diecisiete”– y han colgado en los árboles los nombres de las 1.027 asesinadas. Inmaculada, 31 años, asesinada en Comunidad Valenciana; Yajaira, 73, asesinada en Catalunya; Rosario, 25, asesinada en Andalucía.