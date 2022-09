Ayuso dice que la excepción ibérica ha subido el recibo de la luz pese a que la factura se ha reducido un 18%

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue su campaña contra las medidas del Gobierno central. Después de anunciar en verano un recurso ante el Tribunal Constitucional contra las medidas de ahorro energético, la dirigente popular ha arrancado el curso político con cargas a la excepción ibérica pactada entre España y Portugal con la Unión Europea para desvincular el precio del gas del de la factura eléctrica. Esta medida ha supuesto de media un ahorro del 18% en la luz a los consumidores españoles, pero según ha afirmado hoy Ayuso solo ha servido para incrementar más los precios.

En una entrevista en Onda Cero, en la que apenas ha hablado sobre su gestión y se ha prodigado en reproches a las medidas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Ayuso ha considerado que, en general, las intervenciones en el mercado van en detrimento de los ciudadanos y solo sirven para aumentar los precios, también en el caso del mecanismo ibérico, que, según ha apuntado, “lo que hace es incrementar el uso del mismo gas” y por tanto “incrementar los precios”, aunque no ha entrado en más detalles ni ha explicado por qué entonces la factura eléctrica es un 41% más barata que en Italia y un 27% que Alemania, donde no hay tope, y ha ahorrado un 18% a los consumidores adscritos a la factura regulada con respecto al precio que marcaría la factura si no estuviese esta medida.

“Tenemos que hacer reformas alternativas para que los ciudadanos puedan cambiar calderas, hacer nuevas bajadas de impuestos. Dicen los expertos que toda la intervención, como pasa con todos los carburantes, como pasa con toda la energía, dispara el precio. Ha seguido creciendo, no ha disminuido. Ha ocurrido lo mismo con los carburantes, el precio de la vivienda, etc. Lo mismo que pasa cuando marcas topes”, ha sintetizado.

Preguntada por la postura de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de la familia política de Ayuso y sin embargo favorable al mecanismo, Ayuso ha defendido que ella “no es quién para decir si se equivoca o no”. “Sé que los precios se han disparado en los hogares españoles, y por tanto nos estaremos equivocando”, ha insistido para justificar su rechazo a una medida que el propio presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo ha pedido que se extienda a todos los países de la Unión Europea. “Para lo que queremos nos comparamos con Europa y para lo que no, vía libre. Apagando ciudades para desincentivar el turismo, no sé por qué los plazos son los que son, además”, ha proseguido la dirigente madrileña.

Ayuso sí ha mostrado su satisfacción ante la medida anunciada esta mañana por Sánchez, bajar el IVA del gas del 21% al 5%, y ha considerado que “bajar impuestos siempre es el buen camino”. “Nosotros desde MAdrid se lo hemos pedido en muchas ocasiones. Venimos desde hace mucho tiempo pidiéndole que redujera el IVA. Es bienvenida. A más rigidez y más impuestos, es peor, así que me parece muy bien”, ha sostenido.

Defiende que las jóvenes de 16 y 17 puedan abortar sin consentimiento paterno

Ayuso ha defendido este jueves que los padres no deben obligar a una joven de 16 o 17 años a abortar si no lo desea, aunque sí ha defendido que deben tener conocimiento de que va a tomar esa decisión. “Yo creo que tiene que abortar. Si tiene claro que no quiere seguir con ello, no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que ha deseado”, ha dicho en una entrevista en Onda Cero.

Ayuso ha apostado por que los padres sepan la decisión que va a tomar esa menor preguntada por la reforma de la ley del aborto que el Consejo de Ministros envió este martes al Congreso para su aprobación, en un discurso que no coincide con el sentir que ha trasladado hasta ahora el Partido Popular. La presidenta madrileña ha considerado que si bien el padre debe tener el conocimiento no puede presionar para que aborte o para que no: “Respeto merecido para que su hija haga lo que quiera”.

La presidenta madrileña sí ha añadido que ella está a favor del “aborto legal y seguro”, pero también “poco frecuente”, por lo que ha pedido más “educación, más concienciación y más hablar con los jóvenes, que están muy solos”. “cuando practicas un aborto tienes que tener en cuenta que son muchas cosas, hay muchas causas y la mayoría son evitables. No podemos ir a estas cifras alarmantes”, ha añadido para comentar el problema de natalidad que sufre la sociedad: “Tenemos un invierno demográfico, con sociedades donde cada vez hay menos abuelos y cada vez nacen menos niños”, ha dicho.

Ayuso ha criticado por otro lado que se establezcan listas de médicos objetores de conciencia, que ha calificado de “listas negras”, pese a que la ley incluye que se proteja la identidad de esas personas que no quieren practicar abortos por convicciones personales o religiosas, y ha afirmado que no se puede obligar a nadie a practicar un aborto.

Listas de espera en la sanidad madrileña

Una de las pocas preguntas sobre su gestión durante la entrevista le ha requerido sobre el estado de la sanidad en la comunidad. Ayuso ha defendido que Madrid ha preparado el sistema para futuras pandemias con un hospital “que es el mejor del mundo en pandemias”, en referencia al Enfermera Isabel Zendal, y ha reprochado que los problemas que afronta en general la atención en Madrid son los mismos que los que tiene el país en general y que pasan esencialmente por la falta de médicos. “Faltan médicos, faltan facultades de medicina, tenemos problemas de convalidaciones de médicos que vienen del exterior”, ha dicho, para considerar a continuación que si se pone foco en los problemas de la sanidad de la región es porque “la mayoría de medios de comunicación están en Madrid”.

“El sistema tiene problemas muy parecidos aunque se pone el foco en Madrid porque los medios de comunicación están en Madrid. Somos la Sanidad que junto con el País Vasco tiene menos listas de espera. Lideramos los tratamientos oncológicos más complejos. No creo que hablar de la pandemia justifique nada.