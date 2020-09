Vuelta al cole "compleja y atípica" para los 280.000 alumnos de la Región de Murcia

Con una semana de retraso, este lunes ha arrancado el curso escolar para los 280.000 alumnos de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional de la Región de Murcia. Una vuelta al cole que no ha sido presencial para los municipios de Lorca, Lorquí, Totana, Jumilla y Archivel, por la alta incidencia de contagios que han registrado de casos de COVID-19 en los últimos días.

"Comienza un curso complejo y atípico y somos conscientes de la preocupación que suscita la vuelta a las aulas", ha dicho este lunes la consejera de Educación murciana, Esperanza Moreno, que ha inaugurado la temporada en el Colegio Cierva Peñafiel de la capital murciana, donde ha lanzado un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad educativa. "El Gobierno regional ha trabajado, trabaja y trabajará sin descanso para que nuestros centros educativos sean lugares seguros; no hemos escatimado en esfuerzos ni en recursos", ha asegurado rodeada de todo su equipo y del director de Salud Pública, José Carlos Vicente.

La titular de Educación ha adelantado que en los próximos días se valorará la situación epidemiológica en los municipios que no han podido empezar el curso de forma presencial, para decidir si podrán incorporarse con normalidad la próxima semana. "Anoche (por este domingo) mantuvimos reuniones con las Ampas de estos centros, así como con sus equipos directivos, para organizar el trabajo durante esta semana de adaptación". Aunque el objetivo es que vuelvan a las aulas de forma presencial cuanto antes, ya se han enviado materiales didácticos para trabajar de forma virtual en algunos centros. En este sentido, Moreno ha apelado a la "responsabilidad" de todos los murcianos y murcianas y de todos aquellos que residen en la Región, "para poder volver al colegio lo antes posible".

Esperanza Moreno, en su comparecencia ante los medios de comunicación, ha informado de que este curso se han invertido 4 millones de euros en mascarillas, geles hidroalcóholicos y otros elementos necesarios para cumplir con el protocolo higiénico sanitario. Y ha querido destacar el número de docentes de refuerzo contratados. La Consejería ha redoblado esfuerzos con el aumento de las plantillas y la celeridad para que los docentes estén incorporados en el inicio de curso, ha afirmado. "La semana pasada hubo un acto masivo de adjudicación de plazas" y en estos momentos los centros públicos cuentan con 20.634 docentes y los concertados con 6.135. A los 800 docentes extra anunciados por el Gobierno regional para este curso, se sumaron este viernes otros 700 (1.500 en total) acordados en una Mesa sectorial con los sindicatos.

Su contrato se extenderá hasta el 23 de diciembre "porque los fondos COVID del Estado finalizan el 31 de diciembre". Un plazo que, ha valorado, no le satisface y ha propuesto la consejera una mesa de trabajo de todos los grupos políticos para se sigan apoyando esos fondos extraordinarios "porque el curso termina en junio".

A pesar de que en los últimos días se ha registrado algún contagio en el entorno de los docentes y hay "algún" caso en cuarentena, "hemos conseguido llegar al inicio de curso en pleno rendimiento". Para detectar la cadena de transmisión de contagios, Esperanza Moreno ha recordado que su Consejería cuenta con 8 rastreadores exclusivos, además del equipo de Salud Pública y los centros de salud. Y que se ha habilitado un correo electrónico que se atenderá 24 horas al día, donde se recogerán las incidencias relacionadas con la COVID para contactar después con los centros, comenzar el rastreo y aplicar las cuarentenas.

La consejera del área también ha informado de que este año se ha incrementado en un millón y medio de euros el presupuesto destinado a las becas de comedor, alcanzando los 5 millones y medio y los 7.000 beneficiarios de las becas de comedor; "lo que ha permitido que acceda a las ayudas el cien por cien de los solicitantes en el rango de renta estipulado".

La gratuidad de los libros de texto se extiende desde tercero de Primaria hasta primero de la ESO, aulas abiertas, educación especial y formación profesional básica, alcanzando a 97.000 alumnos.

La consejera ha destacado también la puesta en marcha de tres nuevas infraestructuras educativas: El CEIP Príncipe Felipe de Jumilla con 18 unidades; una nueva edificación con 6 aulas de Primaria en el Colegio Santa Florentina de la Diputación de La Palma (Cartagena), y un nuevo pabellón para FP de Sanidad y Electricidad en el IES Miguel de Cervantes de Murcia, con una inversión para las tres infraestructuras de más de 7 millones de euros. Además, se han destinado 2.200.000 euros para adaptaciones y mejoras en la respuesta a la situación epidémica en distintos centros, con 70 actuaciones "para que la educación no se detenga".

Durante la inauguración del curso escolar, se ha visionado uno de los vídeos que ha preparado la compañía murciana Pupa Clown para esta vuelta al cole los que "con humor y sensibilidad" conciencia de la necesidad de las 3M: mascarillas, metros y manos. Se trata de un serie de 6 vídeos destinados a todo el espectro educativo, todas las etapas de formación así como al profesorado.

Los 1.500 docentes extra "son un fraude"

Docentes Unidos, plataforma que aglutina a más de 4.000 profesores de la Región, ha emitido un comunicado este lunes en el que critican la contratación de los 1.500 maestros anunciados por el Gobierno regional y que, en su opinión, "son un fraude" porque no han sido contratados para desdoblar grupos ni para bajar ratios "al no haberles asignado grupos propios". Sus funciones -explican desde Docentes Unidos- son de tipo organizativo y no están "demasiado" definidas: "Realizan tareas de conserjes o sanitarios pero no de profesores; en definitiva, son una especie de “chicovid” para todo, parches que despedirán en diciembre" y que, continúan, "se desplazarán por el centro teniendo contacto con todo el alumnado, con el riesgo que esto supone".

Se trata, por tanto, de una campaña de "blanqueo de imagen" que la Consejería está realizando con dinero público "para hacernos creer que la vuelta al colegio es segura cuando no lo es". Es más, estos “chicovids” -valoran- pueden llegar a ser un obstáculo para la contratación de interinos en caso de cuarentena o baja de docentes titulares. "Lo más penoso es que la Consejería de Educación quiere hacer creer a la comunidad educativa que se ha dado respuesta a sus demandas, cuando nada de lo que se ha realizado responde a nuestras peticiones".