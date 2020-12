Presentan la I Carrera Solidaria virtual 'La Bella Ciudad de Mula'

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mula presenta la I Carrera Solidaria 'La Bella Ciudad de Mula' siendo la primera edición en formato virtual. Un formato "innovador" debido a la situación extraordinaria de la COVID-19 y que permitirá que todas las personas puedan participar en la carrera respetando las medidas de seguridad y promoviendo el deporte, han informado desde el Ayuntamiento del municipio.

"El recorrido lo elijes tú, en tu ciudad, en tu barrio, en tu parque, siempre manteniendo la distancia social aconsejada por el Gobierno y el Ministerio de Sanidad", señalan desde el Consistorio, que recomienda correr por un terreno neutro para igualar las condiciones con los demás participantes e intentado recopilar la mejor fotografía de la prueba en la categoría de menores de 16 años.

Esta primera carrera virtual esta organizada por el Ayuntamiento de Mula y es un evento individual abierto a cualquier persona y totalmente solidario. El reto de la carrera es de 5 kilómetros basado en el tiempo, "es necesario estar pendiente de tu dispositivo GPS y del cronómetro para conseguir el objetivo propuesto". Para menores de 16 años la distancia a recorrer será libre, pudiendo realizarla dependiendo de su condición física pero con el objetivo de sacar una fotografía en algún monumento o paisaje del municipio.

Las fechas serán los días 24, 25, 26 y 27 de diciembre. Y las inscripciones se realizarán exclusivamente de forma presencial hasta el 21 de diciembre en el Pabellón Javi García. No hay limites de inscripciones. Los días para poder realizar la inscripción son el 14,15, 16, 17, 18 y 21 de diciembre de 18:00h a 22:00h. Será necesario para poder participar en el evento entregar alimentos no perecederos a la hora de la inscripción, y a la misma vez se hará entrega de dorsal y camiseta. Todos los participantes deberán ir provistos de su dorsal el día de la carrera, de la forma que se indique, si no serán descalificados.

Maratón participativa, gratuita y solidaria

Se trata de un evento meramente participativo, gratuito y solidario. En la modalidad de 5 km, habrá premio para la mejor posición, tanto en categoría masculina como femenina para mayores de 16 años, obteniendo el mejor resultado. El objetivo de esta carrera virtual es recaudar alimentos no perecederos, que serán destinados al banco de alimentos del municipio, para personas necesitadas en estas fechas tan señaladas.

Los resultados de la I carrera virtual deberán ser enviados al correo electrónico carreranavidad2020@aytomula.es antes del 27 de diciembre a las 23:59 horas. Esta carrera está enmarcada dentro de las carreras virtuales sin tracking, en el que subes una foto al correo electrónico anteriormente citado, que acredite que has realizado el recorrido correctamente.

Deben aportar en dicho correo electrónico los siguientes datos: dorsal, nombre y apellido del participante y la foto de la pantalla de su dispositivo digital y el cronómetro. En la categoría de menores de 16 años, para entrar a participar en el concurso, deben publicar la foto de la carrera en su perfil y compartirla en una de estas cuentas habilitadas por el Ayuntamiento (Twitter: @AyuntamientMula o Facebook: Ayuntamiento de Mula) con el hashtag #CarreraVirtual y #LaBellaCiudaddeMula.

Los encargados de elegir la foto más original, divertida y navideña de todas las publicadas serán los propios técnicos deportivos de este Ayuntamiento junto al concejal de Deportes.