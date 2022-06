Podemos propone convertir el Rex en un Museo del Cine

El cine Rex es, desde hace más de 100 años, parte fundamental del acervo cultural de la capital murciana. La secretaria municipal de Derechos Sociales de la formación, Elvira Medina, ha presentado esta mañana una batería de alegaciones al cambio de uso. En estas alegaciones Podemos demanda que el edificio del Rex “siga asociado a lo que siempre fue su misión principal, el cine”, por lo que proponen convertir el Rex “en un museo del cine que aún no tenemos en la Región”, de forma que sirva para “dar a conocer el trabajo de las estrellas de la gran pantalla de nuestra tierra, desde Paco Rabal a Jaime Lorente, pasando por Margarita Lozano o el presentador Carlos del Amor”. Esta nueva sala cultural sería “una extensión y un complemento a la gran labor de recuperación del patrimonio que ya realiza la Filmoteca Regional”.

Medina ha recordado que la ciudadanía de Murcia “ya ha dejado bien claro en muchas ocasiones que el Rex no se toca”, como ocurrió en agosto de 2019, cuando en pleno verano “cientos de personas se levantaron contra el cierre del cine”. La dirigente de Podemos ha mostrado su satisfacción ante el anuncio del alcalde de abrir una negociación con los propietarios para adquirir el edificio, aunque ha mostrado su desconfianza ante “los continuos bandazos del equipo gobierno formado por PSOE y Ciudadanos”. Unos “giros de guion” que llevaron a los socialistas ayer mismo a inaugurar la primera fase de la Cárcel Vieja, “un proyecto que criticaron en la oposición y al que no se ha cambiado ni una coma”. De hecho, Medina ha tirado de hemeroteca para denunciar que, mientras “en 2020 nos dijeron que si ellos gobernaban crearían un museo de la memoria del siglo XX”, ahora “inauguran con jolgorio ese proyecto que vacía de su historia a nuestra Cárcel Vieja”. “¿Quién nos asegura que con el cine Rex no va a pasar lo mismo?”, ha cuestionado la secretaria de Derechos Sociales de Podemos.

Por último, Medina ha considerado que en la capital regional “todo lo que tiene que ver con su patrimonio y sus edificios emblemáticos está al revés”, en referencia a que “lo que debía ser un museo de la memoria como la Cárcel Vieja se convierte en un centro cultural”, y el cine Rex que debía ser un referente cultural, “quieren convertirlo en restaurantes y gimnasios”. “Esta ciudad tiene una identidad, una historia y una memoria que debemos preservar, gobierne quien gobierne y por encima de los intereses económicos de unos pocos”, ha concluido la representante de Podemos.