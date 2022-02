Pupaclown presenta 'La aventura de Bruno y Estela' en el Teatro Villa de Molina

Compañía Pupaclown (Murcia) presenta el espectáculo infantil 'La aventura de Bruno y Estela', dirigido por Luisma Soriano, el domingo 6 de febrero, a las 18.00 horas, en el Teatro Villa de Molina (en Avenida del Chorrico, nº 10). El precio de la entrada es de 6 euros. El espectáculo está subvencionado por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), y es ganador del Premio Nacional de las Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2017.

Bruno no para de llamar al timbre de su vecina Estela, pero ¿por qué llama tanto? Ella estaba tan tranquila jugando con sus cosas; pero es que resulta que Bruno tiene una noticia que darle: por fin ha nacido su hermanito, el nuevo. Vaya, eso sí que es una alegría muy grande, así que van los dos muy contentos a enseñarle juguetes, pero cuando se acercan a la habitación ¡llora! Al día siguiente lo intentan de puntillas, para que no les oiga, pero ¡vuelve a llorar! ¡qué tristeza les da eso! Otro día después deciden hacerle reír poniendo caras feas, pero ¡llora de nuevo! Eso sí que es para enfadarse con este bebé llorón. Necesitan un plan -¡un buen plan!- para conseguir que el hermanito también se ría. A Bruno se le acaba de ocurrir una idea un poco loca: meterse dentro del bebé y quitarle las cosas que le hacen llorar. Pero me temo que no va a ser tan fácil conseguirlo. El reparto de actores está compuesto por Alfonso López y Pepa Astillero.

La venta anticipada de las entradas puede hacerse de lunes a viernes, en las oficinas del Teatro (en Avenida del Chorrico, nº 10, o en el teléfono 968 64 02 68, en horario de 09.00 a 14.00 horas), y en la taquilla del Teatro, teléfono 968 64 02 68, martes y jueves, de 17.00 a 19.30 horas, y dos horas antes del inicio de cada espectáculo. También pueden adquirirse a través de internet.