Carta abierta al Rey de España

Respetado Rey de España:

Soy una de esas personas incluidas en los 26 millones de españoles que uno de sus subordinados se plantea fusilar. Y no es que me preocupe especialmente morir fusilada, ya que considero que después de más de 40 años de democracia, tras una insufrible dictadura, hemos conseguido que en este país los alzamientos y golpes de estado militares tradicionales que han herido de gravedad a nuestro país durante más de 200 años, hayan pasado a la Historia gracias a nuestra pertenencia a la Unión Europea.

No obstante, como española, me indigna que la Casa Real nos ofrezca su silencio por respuesta. Evidentemente, el Rey el España no está para contestar a cualquier pirado que emita comentarios asesinos, aunque sea en un chat de altos mandos del Ejército retirados, pero dado que según la Constitución tiene Usted el mando supremo de las Fuerzas Armadas, que como española votante de fuerzas políticas de izquierdas y perteneciente a movimientos sociales LGTBI por los Derechos y Libertades que nuestra norma más elemental proclama, y por lo tanto directamente amenazada, me veo en la necesidad de solicitar al Jefe del Estado que al menos tenga la responsabilidad de desmarcarse de tamaña chulería y desfachatez de quienes aún conservan, aunque sea en el armario, sus uniformes de servicio a España, país al que pertenezco y que incluye a esos españoles que desean asesinar por no comulgar con sus ideas.

Es absolutamente vergonzoso que nuestras instituciones de más alto rango aún permitan que gentes de uniforme se consideren defensores de España posicionándose contra la vida de los españoles. Si no les gusta lo que hoy por hoy es España, que se vayan de aquí, y en cualquier caso, que no amenacen con retrotraernos a un pasado de nuestra más oscura y lamentable historia. Esos señores nos deben a todos los españoles lealtad, más que a nadie. Y siendo esta España del siglo XXI rica en pluralidad y diversidad, el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas debe poner en su sitio a quienes están a nuestro servicio. Lo contrario es una traición a millones de ciudadanos, que como yo, tenemos pasaporte español y derecho a elegir libremente a quienes nos gobiernan sin que quien ostenta poderes militares nos amenace.

Esos mandos retirados del Ejército, que es de todos los españoles, han cometido un grave delito moral de traición al pueblo español, no es asumible que nuestro Jefe del Estado, con su silencio, se convierta en cómplice. Esos señores han representado la autoridad militar para muchos conciudadanos que pertenecen al Ejército, esos señores quizá aún tengan mando moral entre quienes portan la responsabilidad de nuestras fuerzas militares, esos señores tienen que ser desautorizados por nuestras instituciones, si no judicialmente tratados.

Y no es que esté nuestra Democracia en peligro, lo que está en peligro es el respeto a la Monarquía y al propio Ejército, y está en peligro una convivencia que aún arrastra profundas heridas: veintiséis millones de españoles con amenaza de fusilamiento son muchos españoles que ya venimos sufriendo un país sometido a la fuerza de las armas y la irracionalidad, y aunque sea una chulería de un nostálgico de los alzamientos militares del siglo XIX y de las dictaduras que nos han desolado hasta casi el XXI, es una ignorante chulería que debe ponerse en el lugar que le corresponde.

España es una unidad administrativa, con un fondo de ficción ideológica, herida profundamente en su orgullo ciudadano, que no patriótico, y para mantener la paz sería saludable que nuestro Jefe del Estado recordara los principios fundamentales a los que se deben quienes portan las armas y quienes las han portado recientemente.