Efecto Katir

Haga lo que haga Mohamed Katir el próximo 6 de agosto a las dos de la tarde en la final de los 5.000 metros lisos de los Juegos Olímpicos de Tokio, podemos decir que el atleta muleño ya ha pasado a la historia.

Lo ha hecho por motivos deportivos, al batir en un mes tres récords de España: 1.500, 3.000 y 5.000 metros. Eso le convierte en el quinto hombre que ostenta ese triple récord en nuestro país. El primero en conseguirlo fue Pere Prat en 1916, el último José Luis González, que terminó su carrera deportiva en 1993. Entre ambos, Juan Muguerza y Joaquim Miquel, ambos en los años veinte del siglo pasado.

Katir también pasa a la historia por ser el primer deportista de élite que defiende con tanta convicción, ante comentarios racistas, su origen familiar (marroquí) y las tres banderas de su tierra (Mula, Región de Murcia y España). Mohamed Katir, con su historia personal, plena de humildad y trabajo, es la voz de miles de familias de origen marroquí que vinieron a buscar una vida mejor, y que con su esfuerzo diario construyeron una comunidad que se llama Región de Murcia.

Dijo nuestro medallista olímpico Antonio Peñalver en una reciente entrevista a Onda Regional que se le pusieron los pelos de punta cuando vio a Katir correr hacia el récord de España de los 1.500.

Me pasa igual cuando leo en Facebook comentarios sobre Katir de vecinos de Mula como Manuel: "Acostumbrados a verlo correr, por los caminos, por el vial, por la Torre, saliendo de su casa, saludando siempre humilde, amable en su timidez, no somos conscientes de lo grande que puede llegar a ser (que, de hecho, ya es). Enhorabuena y a por todas, paisano. O como el de Encarna: Traigas medalla o no, ya eres un campeón, te hemos visto día a día esforzarte por hacer lo que te gusta, sobretodo disfruta de la experiencia porque para tu pueblo de Mula ya eres un campeón. Animo Mo!"

Ni el propio Katir es consciente del bien que hace su ejemplo de trabajo y humildad a la sociedad española en general, y a la murciana en particular, después de lo que estamos pasando desde que el 13 de junio Younes Bilal muriera de tres disparos en Puerto de Mazarrón.

En el deporte regional hay muchos Katir. Les pongo como ejemplo el equipo juvenil de fútbol de mi pueblo, Dolores de Pacheco, que ha ascendido a Primera categoría este año. Lo ha hecho con Vicente García de entrenador y la siguiente plantilla de jugadores: Hamsa (capitán), Otman, Jorge, Paquito, Karachi, Rissi, Yasin, Luismi, Abdel, Ali, Yousef, Acha, Javi, Aiman, Atef.

Somos una sociedad diversa, tenemos todos los colores para dibujar un futuro que no excluya, que incluya a todas las personas. Y así debemos presentarnos ante nuestros gobernantes de cualquier signo político, para explicarles que tienen que ponerse las pilas, que lo están haciendo muy mal, que hace mucho daño su incapacidad para reconocer a quienes les rodean, incapacidad demasiada veces unida al discurso político del odio. No podemos consentir que el miedo al racismo se instale en nuestras calles y se propague desde las instituciones públicas.

Les propongo que el 6 de agosto nos reunamos delante del televisor y disfrutemos durante esos casi 13 minutos de carrera olímpica de lo que haga, sea cual sea su resultado final, uno de los nuestros. Con todo nuestro agradecimiento a Mohamed, le transmitimos nuestra mejor energía para que cada una de sus zancadas sirva, sume, aporte al progreso de una sociedad que ha descubierto otro tesoro en Mula: el efecto Katir.