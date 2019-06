El lío de Liarte

Conocí al abogado Juan José Liarte cuando, durante la campaña de las pasadas autonómicas y municipales, realicé las correspondientes entrevistas electorales en TVE Murcia. Apareció en solitario un día en el que el convocado era el número uno a la Asamblea Regional y presidente provincial de Vox, Pascual Salvador. A última hora, desde el partido nos informaron de que a este último le era imposible asistir a la entrevista, por lo que vendría el número dos de la candidatura. A Liarte, un novato en estas lides -como él mismo me reconoció- se le vio sorprendido de pronto en la sala de maquillaje y, luego, ante las cámaras y los focos del estudio. Intenté tranquilizarlo y mantuvimos una conversación en antena de la que, al menos, él salió satisfecho. Reconozco que tuvo un discurso más fluido que el del líder provincial. Tras ella, en el pasillo, coincidió con la cabeza de lista de Ciudadanos, Isabel Franco. Ambos se saludaron protocolariamente y Liarte le reconoció que le gustaban sus formas y su estilo expositivo. "Pues vótame", le respondió ella sin dudarlo.

De Liarte, al que volví a ver la noche electoral en el Mercado de Correos, en Murcia, y el día en que se constituyó la Asamblea Regional, en Cartagena, tenía una aceptable impresión, por la aparente moderación exhibida durante la mencionada entrevista en la pantalla de TVE. Me pareció 'rara avis' en un partido donde predominan las posturas fundamentalistas para determinadas cuestiones. "Ya ves que no vengo con las pistolas y las cartucheras", bromeó ese día que estuvo en el estudio, donde incluso permaneció como espectador durante la siguiente charla, con su rival naranja, Isabel Franco, a la que educadamente pidió permiso para hacerlo.

Cuento todo esto a raíz del execrable comentario que Liarte ha publicado este domingo en su perfil de Facebook sobre la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, a la que ha llamado "tiparraca", "embustera" y "p…", un atisbo de palabro, este último, tras el que se intuye el apelativo atribuido a las mujeres de vida licenciosa. Me ha sorprendido en alguien que se nos presentaba como un tipo solvente y moderado y sobre el que de sí mismo aseguraba que no había que guardar distancias. Liarte, portavoz parlamentario de Vox en la Asamblea desde hace unos días, ha hecho honor a su apellido, liándola parda y bien gorda, cayéndole la del pulpo, por lo que hasta la Fiscalía General del Estado podría tomar cartas en el asunto "por su eventual trascendencia penal". Grave error el suyo, de consecuencias aún insospechadas. "Si esta es la legislatura que nos espera, insultar a las mujeres pagado con dinero público, igual se lo debería pensar y volver a su despacho", ha escrito en las redes sociales su 'admirada' Isabel Franco. Él intentó recular después alegando que esa era una frase "que se utiliza en ambientes policiales". Desconozco qué tipo de ambientes frecuenta este hombre, pero a eso se le suele denominar pura y llanamente machismo retrógrado, para entrar a un sitio con tan mal pie, precisamente cuando Vox reclama que aspira a sentarse en el Consejo de Gobierno murciano, junto al PP y Cs, para aplicar su 'proverbial' programa electoral lleno de principios, arreglar el mundo que se desmorona -como dicen en 'Casablanca'- y acabar con todos los chiringuitos posibles. Cosas de la política, esa que a veces hace extraños compañeros de cama, como sentenció el 'premier' británico Winston Churchill, quien se desayunaba con unos cuantos lingotazos de whisky, y aquí remachó un más sobrio, pero no menos temperamental, Manuel Fraga Iribarne.