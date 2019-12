Los profesores de la concertada de Navarra, en pie de guerra: "Trabajamos más horas y cobramos menos que en la red pública"

Luis es profesor del colegio La Anuciata de Tudela, un centro de enseñanza concertada en el que imparte 23 horas semanales de clase. Denuncia que los profesores de la red concertada de Navarra son "la mano de obra barata" para la Administración porque trabajan más horas que los profesores de la red pública y sus salarios son considerablemente más bajos. Al igual que Luis más de 2.500 profesores trabajan en la escuela concertada de Navarra en peores condiciones que los de la pública.

Y es que según ha publicado la Cámara de Comptos (la institución fiscalizadora de la gestión económica y financiera de la Comunidad foral) el personal de educación concertada atiende en Navarra al 36 % del alumnado, sin embargo, tan solo le supone a Educación el 21 % del gasto total en nóminas (102 de los 482 millones de euros). Los profesores de la concertada consideran que esto no se debe solo a la mayor dispersión y diversidad a la que atiende la red pública, sino también a que los trabajadores de la concertada "damos más clases y cobramos menos salario, con ratios de alumnado por aula más altas".

"Cuando un profesor de la concertada empieza a trabajar cobra un 9 % menos que uno de la pública, pero esa diferencia se incrementa hasta más del 15 % con el paso de los años por la diferencia de primas de antigüedad", denuncia Juan Pedro Urabayen, del sindicato ELA y profesor del colegio La Compasión Escolapios de Pamplona. La LODE del 85 previó que en 92 la homologación fuera del 95 %, pero con la crisis las diferencias se agrandaron

Acuerdo con el Gobierno de Navarra

La diferencia de salario, explican los sindicatos, se agravó en el año 2012 cuando el Real Decreto Ley 14/2012 se bajó el salario a todo el profesorado un 2,5%, "lo que supone que cada año el Gobierno se ha quedado 4 millones de euros de nuestro salario", explica Juan Pedro. Además, en el 2016 se bajó un 1% al profesorado de la red concertada. "Los compañeros del sector público han recuperado todo lo perdido y los de la concertada no. Para recortar somos iguales, pero para devolver no", critica Luis Gil.

Los trabajadores de la red concertada se rigen por un convenio estatal que establece que tienen que dar 25 horas de clase semanales, pero en Navarra a raíz de un acuerdo con el Gobierno de Navarra las horas se bajaron a 23 semanales. Ese acuerdo fue renovado en el 2017, y en él los sindicatos además lograron que el Ejecutivo foral se comprometiera a la revisión de los recortes del 2012 (2,5%) y 2016 (1%), pero no fue así. El acuerdo caducó en agosto de este año y está prorrogado hasta junio de 2020. Ahora que están en negociación con el nuevo departamento de Educación temen que en los presupuestos de 2020 no venga recogida esta revisión de los recortes que todavía no han recuperado.

Un convenio navarro de enseñanza concertada

Por eso desde el sindicato ELA creen que la única solución posible para que la diferencia en horas y salario entre la red pública y la concertada es la negociación de un convenio navarro de la enseñanza concertada entre la patronal y los sindicatos "para que se fijen las horas de trabajo y el salario de forma clara para evitar este tipo de situaciones". Para la negociación ven necesaria la intervención del Gobierno de Navarra para ejercer de mediador.