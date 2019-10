Vecinos contra 'okupas': miles de vecinos protestan en Santurtzi en contra de las ocupaciones ilegales en un edificio

Los vecinos de Santurtzi lo tienen claro: no van a parar hasta sacar de la casa de Isabel a los 'okupas' que llevan desde el 2 de septiembre viviendo en la casa que heredó de sus padres. Un día, de la nada, salió de la casa en la que sus padres -ya fallecidos- habían vivido prácticamente toda su vida, ubicada en la calle José Miguel de Barandiarán, en el centro de Santurtzi, a eso de las dos de la tarde. Horas más tarde, le llamaron para decirle que unos intrusos habían entrado en la casa. Y que no pensaban marcharse.

No se trata de un caso aislado de una única ocupación. Este miércoles a las 19:00 de la tarde se han reunido miles de personas con la intención de "sacar" a estos individuos de la casa de Isabel, pero también con el objetivo de eliminar una lacra que lleva cerca de cinco años persiguiendo a los vecinos de Santurtzi, en especial de ese edificio, uno de los mejores ubicados de la zona, en frente del ambulatorio y cerca del instituto.

Isabel, de blanco, a la cabeza de la protesta. Frente a ella, efectivos de la Ertzaintza impidiendo el paso al edificio Eldiarionorte.es

"Todo comenzó hace unos años", comentan algunos vecinos, cuando una inmobiliaria comenzó a adquirir pisos del edificio y a alquilárselos con contratos precarios a "personas y familias conflictivas, que hacían la convivencia imposible". Desde entonces las denuncias y quejas en el vecindario no han cesado.

"Esta zona siempre ha sido muy tranquila, hasta que llegaron. Aquí todos sabemos que lo que pretenden trayendo a esta gente es echar a los vecinos de toda la vida para derribar el edificio y construir. Son unas casas muy golosas", aseguran en el barrio. Una de las familias que cuenta con un contrato precario por parte de la inmobiliaria -hay al menos tres- ha descolgado un letrero gigante en su ventana en el que se lee "Tenemos contratos, no somos 'okupas" a lo que una de las vecinas, que a pesar de la conflictiva convivencia de los últimos años se resiste a abandonar su piso, le ha respondido con otro cartel: "La Ley la tiene el juez y no vosotros".

El edificio de la localidad vizcaína EFE

Más de cuatro horas de protesta

Cerca de 2.000 vecinos se acercaron de forma pacífica la noche del miércoles a manifestarse frente a la casa. La concentración estaba prevista para las 19:00 de la tarde, pero desde las 15:30 los efectivos de la policía ya habían comenzado los preparativos. Retiraron los vehículos aparcados frente al bloque de pisos y acordonaron la zona por delante y por detrás del edificio. Hasta las 22:00 de la noche, una decena de furgonetas de la Ertzaintza personadas en el lugar y más de 20 efectivos estuvieron custodiando los portales. A ambos lados del cordón policial, los manifestantes, de forma pacífica, pero con ambiente de protesta, coreaban cánticos como "manos arriba, esto es un atraco" o "ladrones fuera", gritos que se sumaban a los "gora Athletic" cada vez que sonaba el cohete que indica que el Athletic Club ha marcado un gol.

VIDEO | Miles de vecinos protestan en Santurtzi en contra de las ocupaciones ilegales en uno de los edificios Informa @maialenferreirapic.twitter.com/ClMiCeOq3l — eldiarionorte (@eldiarionorte) October 31, 2019

"Estoy agradecida por toda la gente que ha venido a apoyarnos. Han invadido mi casa. Justo entraron cuando yo salí, me tenían vigilada no, lo siguiente. Ellos, con todos los derechos del mundo como si fuera su casa desde siempre, sin darse cuenta del daño que están haciendo. Está denunciado, de momento hay que seguir por la vía judicial y seguiremos haciendo protestas hasta que se marchen. Que se marchen de una vivienda que no es suya, porque dicen que no son okupas, y tienen razón, son ladrones de casas. Esta casa significa el trabajo de toda una vida de mis 'aitas' y es una tristeza terrible que entren y te lo quiten todo. El valor sentimental no lo puedes explicar con palabras, hay que sufrirlo", ha señalado a eldiarionorte.es Isabel, quien se mantuvo en todo momento a la cabeza de la protesta y calmó los ánimos en varias ocasiones para que la concentración no se volviera violenta, porque "esta lucha va para largo y tenemos que seguir en pie hasta que se vayan", ha asegurado, sin poder evitar emocionarse.

"Es necesario un cambio de leyes"

Tras los sucedido, el equipo de Gobierno de Santurtzi (PNV) ha valorado de forma "muy positiva" la actitud "cívica" de la sociedad santurtziarra que, "de una forma ejemplar, ha defendido el legítimo derecho de las personas propietarias". En un comunicado, el Gobierno municipal ha reiterado que es necesario un cambio de leyes, de cara a poder actuar de forma "más ágil e inmediata, como institución más cercana a nuestros vecinos y vecinas, y de esta manera paliar este tipo de situaciones de ocupación".

"No podemos permitir algo tan injusto como esto, y por ello exigimos de forma rotunda el cambio de esta ley que protege a quien usurpa la propiedad privada", ha agregado.