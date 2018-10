Ciudadanos denuncia que el Gobierno no presenta la documentación sobre el posible yacimiento romano en Suances

Ciudadanos ha presentado este martes una queja a la Mesa del Parlamento tras haber finalizado el plazo desde que solicitó al Gobierno de Cantabria los informes, expedientes y documentación relativa a las obras del parking de Suances en la Huerta de Quintana, donde "hay claros indicios de la existencia de un yacimiento arqueológico romano".

Tal y como ha anunciado el diputado Rubén Gómez, la formación naranja registró la petición el pasado 19 de septiembre y, casi mes y medio más tarde, no ha "obtenido respuesta". Así pues, ha pedido la comparecencia del Ejecutivo en el próximo Pleno del Parlamento "para conocer las razones por las que no se nos ha facilitado la documentación solicitada". "El silencio del bipartito PRC-PSOE no es una opción ante un asunto de este calado, ya que estamos hablando de la posible destrucción de bienes patrimoniales de valor incalculable", ha concluido Gómez.

Cultura paralizó la obra tras el revuelo vecinal, del que se hizo eco el portal de defensa del patrimonio Regio Cantabrórum, en el que se denunciaba la ejecución de los trabajos sobre el solar incluido en el Inventario Arqueológico de Cantabria sin el requerido permiso de la propia Consejería.

Un informe arqueológico encargado por el departamento de Francisco Mañanes revela la posible existencia de vestigios romanos tras la aparición de pequeños fragmentos de materiales de la época en la zona. Existe una "riqueza artística, que puede superar quizás a los descubrimientos realizados en otras poblaciones romanas de la Comunidad Autónoma de Cantabria", señalan los especialistas en el texto.