El tránsfuga David González ha frustrado el cese de hasta cinco ediles del PP en el Ayuntamiento de Santander

Hasta cinco de los trece ediles del PP en el Ayuntamiento de Santander han visto su continuidad supeditada a la votación del Pleno en el último año y medio. Pero, a pesar de no contar con mayoría absoluta en la Corporación, no han sentido peligrar sus cargos gracias al apoyo incondicional del conocido como 'concejal número 14', el tránsfuga ex de Ciudadanos David González, quien lleva sosteniendo al equipo de Gobierno toda la legislatura.

Y es que la oposición ha reclamado la dimisión de los responsables municipales que gestionan áreas de máxima relevancia en el Consistorio, como son las de Obras y el Urbanismo, Cultura y Turismo, Economía, Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, por diferentes escándalos desde que Gema Igual está al frente del Ayuntamiento.

De hecho, la propia alcaldesa fue la primera que tuvo que someterse al veredicto del Pleno tras la exclusiva revelada por eldiario.es sobre la falsificación de su currículum. En aquella ocasión, en abril de 2017, cinco meses después de que tomara el relevo de un Íñigo de la Serna que recibió la llamada de Rajoy para gestionar la cartera de Fomento, los votos de los dos concejales entonces de Ciudadanos y ahora no adscritos la mantuvieron en el poder.

Fue una sesión plenaria marcada por la presencia de medio centenar de personas convocadas por el PP para mostrar su apoyo a Gema Igual, así como por el grito de uno de ellos de "viva España y viva Franco" durante el debate de una moción para que la ciudad se adheriera a la 'Querella Argentina'.

Posteriormente, el derrumbe del edificio de la calle del Sol motivó a los grupos del PSOE, PRC, IU y al concejal no adscrito Antonio Mantecón a pedir la dimisión del concejal de Urbanismo, César Díaz, por lo que consideraban una acción "negligente" por su parte. Toda la oposición votó a favor de su cese acusándole de "amiguismo e incompetencia" a excepción del edil tránsfuga David González, que volvió a salvar al PP alegando que no había un informe final que demostrara ese comportamiento.

Muy sonado fue a nivel nacional el escándalo de la web de Turismo del Ayuntamiento de Santander, traducida con Google Translate, lo que dio lugar a múltiples errores e incoherencias. El Centro Botín pasó a ser el "centro del saqueo", el casco histórico de la ciudad se tradujo como el "histórico casco de la moto" o del "yelmo", y el Camino de Santiago como una "carretera".

Sin embargo, este "ridículo" en la promoción turística de la capital cántabra tampoco fue suficiente para que David González apoyara la petición de cese de la concejala Miriam Díaz, quien eludió intervenir en un Pleno en el que la alcaldesa tomó la palabra en su lugar para "protegerla", sin pedir disculpas, ni asumir responsabilidades.

Santurban y MetroTUS

El 'caso Santurban' propició que la oposición volviera a exigir una dimisión en el equipo de Gobierno. En esta ocasión fue la de la edil de Economía y Hacienda, Ana González Pescador, tras la sanción impuesta por la Dirección General de Trabajo a la empresa pública municipal y al Consistorio por contratación fraudulenta de desempleados, tal y como adelantó este medio. Y nuevamente saltó a escena el concejal tránsfuga para sacar las castañas del fuego al PP, sin intervenir, ni justificar el sentido de su voto en contra del cese y a favor del plan de ajuste económico del equipo de Gobierno.

Finalmente, el transporte urbano, el gran quebradero de cabeza para los populares en esta legislatura, ha puesto a la alcaldesa y al edil de Movilidad entre la espada y la pared en dos Plenos. Por un lado, el fracaso de su proyecto estrella para esta legislatura, el conocido como Metro-TUS, que se implantó en febrero y se ha suprimido en octubre con un coste de siete millones y medio para las arcas públicas, desembocó en una petición de reprobación para la alcaldesa y otra de cese para José Ignacio Quirós.

La iniciativa volvió a fracasar, nuevamente por obra y gracia del exedil de Ciudadanos, en una sesión en la que Gema Igual eludió intervenir en el debate. Posteriormente, la oposición volvió a pedir la cabeza del concejal de Movilidad después de que la Inspección de Trabajo señalase que el TUS tiene a 50 conductores contratados en fraude de ley, y el tránsfuga, por enésima vez, ahogó la petición.

La última solicitud de cese la llevará a cabo la concejala de Ganemos Santander Sí Puede, Tatiana Yáñez, que presentará una moción al próximo Pleno para pedir la dimisión de la concejala de Cultura, Miriam Díaz, por "mentir para ocultar documentación relevante sobre presos de la Guerra Civil", en relación a la polémica del Ayuntamiento con la nave alquilada de Candina que posee "miles de documentos históricos entre pinturas y productos químicos" , según detalló la edil.

Además, Yáñez ha presentado una batería de mociones en solitario a lo largo de esta legislatura en las que ha exigido reiteradamente los ceses de algunos concejales populares como los de José Ignacio Quirós y César Díaz.

Única dimisión

Un año después de las últimas elecciones municipales, la exconcejala de Empleo, Noelia Espinosa, se vio obligada a dimitir después de que saliera a la luz que se había apropiado de más de 6.000 euros de la empresa pública Santurban desde octubre de 2015. Tras un acuerdo entre Fiscalía y Ayuntamiento que ejerció como acusación particular, la exedil aceptó una condena de un año de prisión por malversación de fondos públicos.