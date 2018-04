Alonso llama a combatir la propuesta de PNV de reforma del Estatuto porque es "agresiva, tramposa y no encaja en la ley"

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado que hay que "combatir" la propuesta del PNV para reformar el Estatuto de Autonomía porque es "agresiva, tramposa y no encaja en la ley".

Alonso ha realizado estas manifestaciones en Bilbao donde el PP vasco ha celebrado un acto en torno al Estatuto de autonomía, en el que el catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Vidal, ha presentado un informe jurídico encargado por esta formación sobre la propuesta del PNV para reformar el Estatuto de Autonomía.

El dirigente del PP ha señalado que el Estatuto de Autonomía logró la "unión de todos los vascos por primera vez" y construir "una comunidad política" que incluyó "a las tres provincias en pie de igualdad". Según ha destacado, fue una unión "bajo los derechos de ciudadanía".

Alonso ha indicado que el informe jurídico concluye que la propuesta que ha presentado el PNV en la ponencia de autogobierno "desborda la legalidad, el marco constitucional y cualquier marco constitucional".

El presidente del PP vasco, que cree que esta propuesta "pisotea" principios jurídicos, considera que el planteamiento jeltzale se asienta sobre "principios falsos" y "violenta profundamente "las bases sobre las que se tiene que asentar cualquier sistema democrático".

Alonso, que ha indicado que esta propuesta parte de "una mentira radical", ha señalado, ante la apelación de los jeltzales a la "colisión" entre el principio democrático y el de la legalidad, que, la democracia "se expresa en leyes". "Violentar la ley es violentar la democracia, no respetar la ley es no respetar la democracia, violentar la ley es destruir la democracia", ha añadido.

"AGRESIVA Y TRAMPOSA"

Por todo ello, Alonso ha llamado a "combatir" una propuesta que considera "agresiva y tramposa" y que "no encaja en la ley". "No responde a un procedimiento que pueda ser pactado, no responde tampoco a una solución que pueda encajar en la ley", ha manifestado.

El dirigente del PP ha manifestado que no hay que seguir por este "camino" porque es el que "lleva a la división de los vascos, al enfrentamiento, a los mismos procesos que sufren en Cataluña". "Queremos que la sociedad vasca no sea víctima de su pasado y tampoco sea victima de los desmanes que están sufriendo en Cataluña y que no ahondemos en el camino de la división, de la destrucción de la convivencia que fue tan difícil de conseguir", ha añadido.

Por lo tanto, ha pedido que no se plantee un modelo que "desborda claramente la realidad". Alonso ha indicado que, aunque en el Parlamento vasco hay una "mayoría soberanista", no han tomado "la determinación de poder aprobarlo". "Han presentado un texto pero no lo someten a votación porque saben que es ilegal, es verdad que han puesto la piedra en mitad del camino y que tienen muchas ganas de tropezar con la piedra porque son incapaces de ver una piedra y no tropezar con ella, pero esta vez les cuesta ver si van a tropezar", ha añadido.

A su juicio, "la mejor manera de no tropezar es quitarla del camino". Alonso ha indicado que lo que se está haciendo es "un disparate" y "hoy hay que recordar más que nunca que el Estatuto está vigente y es la garantía de las libertades de los vascos". "Más que nunca hay que cuidarlo y hay que decirlo hoy más que nunca porque durante 40 años eso es lo que ha querido destruir ETA. El objetivo de ETA era destruir esa comunidad política, ese engarce del País Vasco con el resto de España en un Estatuto abierto en el que pueden vivir personas que se sienten nacionalista o que no se sienten nacionalista", ha añadido.

Según ha indicado, toda la existencia de ETA "tuvo como objetivo, desde que nació el Estatuto, tuvo como objetivo su destrucción y que esa comunidad política se pudiera extinguir y esa democracia apagar".

Previamente, ha tomado la palabra el catedrático de Derecho Constitucional, Carlos Vidal, quien ha resumido algunas de las ideas de su informe, entre ellas, que la única nación titular de un derecho a decidir es la española y que incluir este derecho en una reforma estatutaria es incompatible con el concepto de la Constitución. Además, ha resaltado que el único fundamento del autogobierno está en la propia Constitución y no en los derechos históricos.

También ha participado en la jornada uno de los padres del Estatuto Alfredo Marco Tavar que ha denunciado que la aplicación que se ha hecho del Estatuto ha sido "torticera" sobre todo en el ámbito de la Educación. Asimismo, ha indicado que la propuesta que plantea el PNV para reformar el Estatuto, además de ser "impensable y disparatada", es la "versión nueva" del Plan Ibarretxe. "Si el Estatuto se modifica, yo no estaré con la modificación. Larga vida al Estatuto", ha apuntado.

Asimismo, ha intervenido la secretaria general del PP vasco, Amaia Fernández, que ha denunciado que el PNV está intentando quebrar "el acuerdo y consenso" que supuso el Estatuto y "abrir las trincheras en el País Vasco, vascos buenos y malos". A su juicio, la formación jeltzale no lo hace porque esté pensando en los ciudadanos sino porque "mira su ombligo" y ha asegurado que el nivel de autogobierno en Euskadi está en "máximos históricos".

Por su parte, la presidenta del PP de Bizkaia, Raquel González, ha señalado que el Estatuto es un "instrumento de unión y de futuro", además de un "legado y una oportunidad para todos los vascos". En este sentido, ha denunciado la "absurdez" del PNV de "crear problemas donde no los hay" y ha criticado cómo gestiona las competencias que tiene Euskadi. "Si no son capaces de gestionar lo que tienen, no pidan más", ha indicado González que ha asegurado que el PP no permitirá que en el País Vasco se acabe como en Cataluña y que "se desvirtúe el Estatuto convirtiéndolo en una hoja de reclamaciones".