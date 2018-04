El mercado creativo 'Barakaldo Irekiz' regresa este domingo a la calle Portu y Pormetxeta con más puestos y actividades

La iniciativa está promovida por el Ayuntamiento de Barakaldo, a través de su Agencia de Desarrollo Inguralde y del Área de Cultura, con el objetivo de recuperar los locales comerciales e impulsar el surgimiento de un nuevo eje entorno a la actividad creativa y artesana en la zona de la calle Portu y la Plaza Pormetxeta.

En una comparecencia, la alcaldesa de Barakalado, Amaia del Campo, ha explicado que el pasado mes de marzo se llevó a cabo la primera jornada de "Barakaldo Irekiz" y, "para tratarse de la primera vez que se organizaba algo de esta índole. nos sorprendió mucho la buena respuesta de la ciudadanía".

Según ha subrayado, "Barakaldo Irekiz" es un "punto de encuentro" al aire libre para los barakaldeses que va creciendo "día a día" y por eso en esta edición han mejorado algunos aspectos con respecto a la primera experiencia del mes pasado, "trabajando en una oferta comercial y de ocio atractiva para todos los públicos".

"Así que creo que este domingo no tenemos excusa para no pasar una mañana estupenda junto a las personas amantes de lo creativo, lo original y lo 'made in Barakaldo'", ha indicado.

En concreto, una treintena de diseñadores y diseñadoras y comercios locales - una decena más que en la primera edición- colocarán sus puestos de exposición y venta de productos a lo largo de la calle Portu. Además, 15 establecimientos hosteleros de la zona -uno más ya que se ha sumado el bar Serantes que suele cerrar los domingos por descanso- darán a conocer su oferta gastronómica a las y los visitantes.

Además, no faltará la animación callejera en toda la calle Portu de la mano de Animaktore, el Mago Valen y la escuela de baile Wild Dance Proyect que hará una exhibición de zumba. Habrá también talleres creativos para todas las edades y la presencia de la caravana de manicura 'The Nails Truck' en la plaza del Botxo.

La oferta en esta zona se completará con la presentación del nuevo proyecto empresarial 'Retro Pixeleadores' en el local de Filatelia y una exposición a cargo de estudiantes de bellas artes de Barakaldo en Portu Arte.

MÚSICA Y ACTIVIDADES INFANTILES EN PORMETXETA

La Plaza Pormetxeta será el otro foco de atención para este domingo y esta zona contará con talleres infantiles y un castillo hinchable. Además de actividades infantiles habrá música en directo con los grupos barakaldeses Geométrica y el Hombre del Tiempo, y proyección de imágenes de la ciudad en el interior de los locales de la plaza. La alcaldesa ha destacado que ya el pasado domingo sorprendieron gratamente a muchos vecinos que desconocían la existencia de los locales que hay bajo la plaza y cómo son por dentro".

Ha recordado que la recuperación de la plaza Pormertxeta formaba parte de los compromisos que adquirió, algo que se está pudiendo llevar a cabo gracias a la mejora en iluminación que se realizó durante el año 2016 -una inversión cercana a los 49.000 euros- y actividades como este 'Barakaldo Irekiz Merkatua'.

Los puestos abrirán a las 10.30 horas la mañana, para acercar sus productos al público, convirtiendo la calle un domingo más en un showroom singular en torno a la creatividad. Como novedad este próximo domingo habrá demostraciones de trabajo en vivo y los artistas y artesanos realizarán talleres y demostraciones de su trabajo en los puestos, en los que podrán participar quien lo desee.

"Me gustaría animar a las barakaldesas y a los barakaldeses a que acudan el domingo a la calle Portu y la Plaza Pormetxeta a disfrutar de una mañana diferente", ha concluido Del Campo.