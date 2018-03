Berri Txarrak se suman al cartel del Azkena Rock Festival de Vitoria

La banda navarra Berri Txarrak actuará en el Azkena Rock Festival de Vitoria, que se celebrará los días 22 y 23 de junio en Mendizabala, y se une así a nombres como los de Van Morrison, Joan Jett & The Blackhearts, Gluecifer, Mott The Hoople, Turbonegro, MC5, Dead Cross o The Beasts of Bourbon.