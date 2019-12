Fun & Serious arranca con un importante incremento en la venta de entradas y un 40% más de pases Pro adquiridos

La novena edición de Fun & Serious Game Festival, que se celebrará durante todo el fin de semana en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia), ha arrancado este viernes con un importante incremento en la venta de entradas anticipadas y, particularmente, en los pases Pro, que dan acceso a las charlas con protagonistas del sector, un tipo de abono que se ha incrementado en un 40% respecto a la octava edición.

"Que hayamos crecido tanto en este tipo de pases nos alegra particularmente porque refuerza una de las misiones del festival, como es mostrar el videojuego como una realidad que tiene muchas facetas: el valor cultural, el impacto económico, la innovación técnica, la capacidad lúdica, un arte, con entidad propia, y enorme relevancia, cuya divulgación interesa cada vez más", ha explicado Alfonso Gómez, director del festival.

Fun & Serious Game Festival ocupa 16.000 metros cuadrados del Pabellón 2 del BEC, e incluye una "gigantesca" área de juegos de la Fun Zone, con 400 puestos de juego divididos en diversas arenas, incluida la mayor área de juego de Fornite de España (100 puestos) y la enorme BBK esports Zone, con 80 puestos para juegos deportivos como FIFA 20, NBA 2K20, F12019 y Rocket League. Ambas zonas han sido los dos grandes atractivos de la jornada de este viernes.

Otras seis arenas temáticas (lucha, aventura, acción, conducción, deportivas y League of Legends y TFT) han congregado a numerosos aficionados con títulos como MortalKombat, W2K20, Dragon FighterZ, BlackSad, Apex Legends, Call of Duty, o Iron Man, mientras que en el área de creadores de contenido de la Waldo Squad, los asistentes han podido disfrutar de 'influencers' como Wismichu, Leviathan, Calabuth y Orslok, entre otros. La jornada se ha cerrado con el concierto de Música de videojuegos de Elesky.

Por otro lado, desde las 16.30 horas, BBVA Games Industry Forum se ha dedicado, como es habitual, a la vertiente más profesional y de negocio del sector, con el primer bloque de presentación de juegos finalistas a los FS Play (un certamen que reconoce el talento emergente) y diversas mesas redondas que han presentado casos de éxito y han analizado en profundidad el ejemplo de estudios como Out of the Blue Games (con Tatiana Delgado) y Gamebra.in (con Yunus Ayyildiz).

Con un número de firmas y desarrolladoras un 15% superior al de la octava edición, oportunidades, estrategias y casos de éxito han vertebrado el programa del GIF, en el que una herramienta de matchmaking ha "potenciado" las sinergias y el networking entre creadores, inversores y expertos.

Los asistentes al BEC han disfrutado también de exposiciones de consolas, joysticks y accesorios retro, maratones de juego vintage, laboratorios, mercadillo de productos japoneses, y montones de puestos de venta de merchan de infinidad de títulos. También han podido participar en el proyecto solidario "Videojuegos por alimentos", que recoge alimentos no perecederos a cambio de títulos y consolas.

El programa de este sábado incluirá las presentaciones de los títulos finalistas a los FS Play, profundizará en las posibilidades para desarrolladoras independientes y se fijará en éxitos nacionales como GRIS (de Nómada Studios, con Roger Mendoza) y Blasphemous (de The Game Kitchen). Además, contará con la presencia de representantes de los motores Unreal Engine y Unity.

Además, mañana, en la FunZone, arrancará el Grand Prix IBAInéfico que, ideado por Ibai Llanos, enfrenta, en un formato similar a dos equipos de influencers que lideran, respectivamente Willyrex y Carlos Ocelote e incluyen en sus filas a grandes como elRubius, Wismichu, Knekro y Revenant.