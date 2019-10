Gobierno Vasco destina 180.000 euros a una campaña de apoyo para "salvar" el comercio local minorista

El Gobierno Vasco ha puesto en marcha una campaña de apoyo dirigida a revalorizar el comercio minorista y la compra local, a la que ha destinado 180.000 euros. La iniciativa, pensada de cara a las compras navideñas, se desarrollará a lo largo de octubre y noviembre y busca concienciar al consumidor para que salve el comercio local como si se tratara de una especie "en peligro de extinción".

La campaña ha sido presentada en Bilbao por la consejera de Turismo, Comercio y Consumo vasco, Sonia Pérez Ezquerra junto a comerciantes de los tres territorios representantes de diferentes sectores del comercio vasco, como la moda, la cultura o la alimentación.

En su intervención, Pérez Ezquerra ha afirmado que el comercio local, que fue uno de los sectores más castigados durante la crisis, se encuentra ahora en "una encrucijada" que le obliga a acometer un "proceso de reconversión y modernización de su modelo de negocio ante la irrupción y el auge del comercio on line y los grandes portales de venta por internet.

En ese sentido, ha apelado al consumidor vasco para que, con su apuesta por las compras en comercios de proximidad, salve "las sensaciones, la ilusión, las ganas de callejear y las buenas costumbres", conceptos que el Ejecutivo vasco ha resumido en el lema de la campaña: "En peligro de extinción, salvemos el comercio, compra local".

La consejera ha explicado que el comercio local se enfrenta en la actualidad a "un escenario que combina cambios en las pautas de consumo, el impacto de la globalización y el despliegue del comercio electrónico y debe adaptarse a esa nueva realidad socioeconómica".

"El comercio de proximidad está en un proceso de reconversión, un momento de cambio donde debe tomar decisiones que le ayuden a afrontar el futuro con las mejores herramientas", ha añadido.

Sin embargo, ha proseguido que "no debe asustarse, porque ahí radica también la oportunidad de avanzar tiene un espacio muy relevante que no debe perder porque aporta un valor que no ha conseguido el comercio electrónico".

RELACIONES MÁS QUE TRANSACCIONES

En ese sentido, ha recordado que el consumidor y el cliente que se acerca a comprar a comercios de proximidad acude a este tipo de establecimientos porque "quiere salir, socializar, pasar un buen rato cuando van de compras porque no se trata solo de transacciones, sino de relaciones".

Según los datos facilitados por la consejera, el peso del sector del comercio en su conjunto en el PIB vasco "se ha mantenido estable en los últimos años, rozando de media el 11%, mientras que el número de afiliados a la Seguridad Social alcanza los 137.000".

El comercio local y de proximidad emplea alrededor de 83.000 personas, un 8,6% del total de la población ocupada en Euskadi y en el último año se han abierto en el País Vasco en torno a 2.600 nuevas aperturas de establecimientos. En la actualidad, el departamento tiene contabilizados alrededor de 25.000 establecimientos en el País Vasco.

Pérez Ezquerra ha destacado que el ratio de empleados del comercio minorista vasco ha aumentado en el último periodo, hasta situarse en tres trabajadores por comercio, frente al 2,8 de la última medición.

También ha resaltado, en relación con el peso del comercio online y las ventas digitales, que se han superado con creces las previsiones realizadas por su departamento en el último año, que contemplaban un aumento de las ventas online del 1,75% y el crecimiento registrado ha sido del 8,1%.

En este punto ha señalado que el sector se ha concienciado de la importancia de las ventas por internet para la supervivencia de sus negocios y ya casi la mitad de los comercios vascos, el 48%, tiene página web, y el 28% de sus ventas y su facturación lo realiza a través de internet, que es, en sí mismo, "un porcentaje alto", ha afirmado Pérez Ezquerra y continúa su crecimiento.

"Hay que trabajar para que esos porcentajes sigan aumentando y el sector debe ser consciente de que tiene que estar en las redes", ha añadido la consejera.

DENSIDAD ELEVADA

La responsable de Turismo, Comercio y Consumo, ha indicado que Euskadi muestra una alta densidad en cuanto a comercios, con una cifra de 12 por cada 1.000 habitantes. A su juicio, esa dimensión debe ir readaptándose y el sector "debe ir reconvirtiéndose hacia la nueva realidad que suponen los nuevos modelos de negocio".

En este sentido, la consejera ha resaltado que "como consumidores tenemos la libertad y la responsabilidad de elegir cómo y dónde consumimos. Y al hacerlo, estamos decidiendo qué mundo queremos construir, en qué tipo de sociedad queremos vivir". "En nuestra mano está salvar al pequeño comercio. Cada uno de nosotros podemos reactivarlo y con ello insuflar vida a nuestras calles".

Preguntada por su opinión acerca de la implantación de grandes superficies outlet como el previsto en Hondarribia o Primark en el centro de Bilbao, Pérez Ezquerra ha afirmado que, más que los grandes comercios de bajo coste, le preocupa "el comercio online y las grandes plataformas digitales, respecto a la protección de los derechos tanto laborales de sus trabajadores como del propio consumidor".

En ese sentido ha recalcado que su "apoyo es rotundo al sector del comercio y desde su Departamento "ven con buenos ojos todas aquellas iniciativas que sean buenas para el comercio minorista y de proximidad si sirven como efecto tractor para el resto".

"Si esos proyectos cumplen con la legalidad, no soy quien para cuestionarlos porque, por razones obvias se deben atener a lo que estipula la nueva ley, que nos ha permitido dar certidumbre y seguridad jurídica a algo que no la tenía", ha precisado.

PÁGINA WEB

La campaña se extenderá durante octubre y noviembre, para coincidir con las fechas previas a la época navideña. Basada en la idea de "En peligro de extinción" además de los soportes habituales de spot, cuñas de radio, anuncios en prensa y exteriores, se ha creado una página web donde recoger firmas a favor del comercio local, una forma de implicar a la ciudadanía y mostrar que en nuestra mano está salvar el comercio de proximidad.

Se trata, ha indicado la consejera, de "un gesto simbólico que apela a todo aquello que el comercio de cercanía representa: la cercanía, a la sostenibilidad, a la creación de empleo, a la diversidad, a la innovación, a la seguridad y al bienestar; que son elementos que se perderían si dejamos que nuestro comercio se pierda".

Coincidiendo con la campaña, el departamento ha habilitado, a "modo de gesto simbólico", una página web para recoger firmas entre la ciudadanía que quieran hacer público y expresar su apoyo al comercio de proximidad vasco.