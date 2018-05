Investigan un centro de acogida de mujeres víctimas de violencia machista por "trato negligente"

Vulneración de derechos, c ondiciones de insalubridad, comida caducada, trato negligente........Esta es parte de una lista de quejas presentada contra el funcionamiento del centro de acogida para mujeres maltratadas Bidean, según ha denunciado el Movimiento Feminista de Donostia en representación de una docena de usuarias de estas instalaciones. Bidean es un centro dependiente de la Diputación de Gipuzkoa, que ya ha abierto un expediente para esclarecer la situación.



Las víctimas han denunciado comentarios "humillantes" por parte de las trabajadoras del centro y se han quejado de la "insalubridad" de las condiciones de vida y de la "grave carencia de alimentos" que sufren, entre otras deficiencias. Según las denunciantes, algunas trabajadoras no han atendido sus necesidades de salud, psicológicas, sociales… "Se ha hecho una total dejación de sus responsabilidades, incluso cuando las mujeres han estado enfermas. Hay testimonios en los que se recoge que algunas trabajadoras han proferido frases humillantes y degradantes hacia las mujeres", ha resaltado el Movimiento Feminista.



La Diputación ha recordado que el pasado mes de marzo puso en marcha un plan de mejora del centro para "reorganizar los espacios físicos" y "supervisar y revisar su organización y funcionamiento diario" con el fin de mejorar la atención. Tras reunirse con usuarias y trabajadoras, así como con la entidad gestora, se llegó a la conclusión de que la configuración del espacio en el centro no era la más adecuada, ya que constaba de dos pisos separados entre sí, lo que dificultaba la relación diaria entre las trabajadoras y las mujeres acogidas.



Desde el año 2014 la Diputación ha atendido en este centro a más de 162 mujeres e hijos víctimas de maltrato.