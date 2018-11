Las Juntas de Bizkaia piden a Diputación que participe en el accionariado de La Naval y estudie beneficios fiscales

Las Juntas Generales de Bizkaia ha aprobado, por unanimidad, pedir a la Diputación vizcaína que forme parte del accionariado de La Naval, junto al resto de administraciones públicas, "en los límites máximos que contemple la normativa de la UE". Asimismo, le ha emplazado a que participe en la realización de gestiones para lograr un inversor con "un plan viable" y a estudiar posibles beneficios fiscales.

El pleno de la Cámara foral ha debatido este miércoles una moción presentada por Podemos sobre la situación del astillero vizcaíno, que había sido enmendada por el resto de grupos. Finalmente, se ha transaccionado un texto, que ha sido respaldado por los cinco grupos con representación en las Juntas.

El debate ha sido seguido, desde la tribuna de invitados, por algunos de los trabajadores de La Naval, que también han realizado una concentración junto a la Casa de Juntas coincidiendo con la celebración del pleno.

En concreto, la iniciativa aprobada por las Juntas Generales consta de cuatro puntos en los que se insta a la Diputación de Bizkaia a participar en la Mesa de negociación solicitada en el Parlamento Vasco y en la que estarían representados los gobiernos vasco y central, los accionistas de La Naval y la representación de los trabajadores.

Asimismo, emplaza al Gobierno foral a realizar, junto al resto de instituciones, las gestiones necesarias con el armador para que se finalice la draga contratada con La Naval, así como a conseguir un inversor con "un plan industrial viable" y a estudiar y aplicar los posibles beneficios fiscales necesarios.

En su tercer punto, la iniciativa pide a Diputación que "participe, dentro de sus posibilidades, en la intervención pública de La Naval, formando parte del accionariado con el resto de administraciones públicas, en los límites máximos que contemple la normativa de la Unión Europea para el mantenimiento del empleo y las condiciones laborales".

Finalmente, se insta a la institución foral a colaborar "activamente y a la mayor brevedad posible", junto al resto de instituciones, en la elaboración del plan estratégico recogido en las recomendaciones de la Ponencia parlamentaria sobre Margen Izquierda y Zona Minera, con especial atención al municipio de Sestao, en el que está radicado el astillero.

En el debate de la iniciativa, el juntero de Podemos José Ángel Elguezabal ha destacado que "no está en juego solo La Naval", sino también sus empresas auxiliares y la situación del municipio de Sestao, según ha recordado, con una tasa del 20% de desempleo.

Por ello, ha defendido que la Diputación "se tiene que implicar" con una empresa "estratégica" que es "viable" y en la que "lo que ha fallado es la gestión privada". Por ello, ha considerado que hay que ir "en la dirección contraria" y apostar por "una gestión pública, transparente y participativa". "Es posible y es urgente", ha reivindicado.

También la apoderada de EH Bidu Txusa Padrones ha afirmado que La Naval exige "implicación pública" y, según ha remarcado, "si es necesario el rescate, hagámoslo". La juntera ha señalado que aún "no ha terminado nada" en el astillero, sino que "todo puede estar por conseguir si hay voluntad política".

No obstante, ha advertido de que "se acaba el tiempo" y "hay que hacer algo". "Si no aparece el inversor privado, habrá que hacer que aparezca o habrá que constituirlo", ha planteado Padrones, que ha opinado que "no se puede jugar a una sola carta" y ha insistido en que la Diputación "puede y debe velar" por los intereses de Bizkaia y, por tanto, "presionar" para que se dé "una solución".

Por su parte, el apoderado del PP Eduardo de Andrés ha alertado de que La Naval pasa por su "peor" momento, según ha recordado, "sin inversores, en fase de liquidación y al borde del cierre definitivo".

Por ello, ha advertido de que "más que nunca es necesario trabajar para evitar su cierre" y ha incidido en que es precisa "una implicación activa y efectiva", con un pronunciamiento de todos los grupos.

El juntero del Grupo Mixto Arturo Aldecoa, por su parte, ha advertido de que la situación es "compleja" y ha subrayado que "lo que necesitamos es conseguir un inversor y un plan industrial viable dentro del mundo que le va a tocar". Según ha apuntado, "no se trata de que exista una empresa por existir, sino que sea competitiva y cree riqueza" porque, en caso contrario, el "problema estallará de nuevo".

"DENTRO DE LAS POSIBILIDADES REALES"

Los dos grupos que conforman el Gobierno foral se han sumado también a la iniciativa de apoyo a La Naval. El apoderado del PNV Mikel Bagan ha insistido en la necesidad de "trabajar desde planteamiento serio y dentro de la normativa legal". "Voluntad y compromiso todo, pero dentro de las posibilidades reales", ha apuntado.

El juntero jeltzale ha recordado que la situación es "complicada" y ha incidido en que la Diputación ya ha tenido "implicación". Asimismo, ha precisado que "es necesario que haya una parte de inversión privada para que haya una inversión pública", que además "se encuentra limitada porcentualmente" y contar con "el beneplácito del inversor". "No podemos generar expectativas que no se puedan cumplir", ha indicado.

Por su parte, el juntero del PSE Juan Otermin, ha asegurado que su partido estará "hasta el final" con los trabajadores del astillero y ha pedido dejar fuera de este debate "intereses partidistas".

En cualquier caso, ha afirmado que es necesario "buscar una solución para toda la comarca" y ha reconocido que "el futuro es muy complicado" y no depende sólo de la voluntad de las instituciones vascas ni del Gobierno de España. "Y generar otro tipo de expectativa es inducir a la frustración", ha manifestado.