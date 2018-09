El 'caso De Miguel', abocado a una nueva suspensión porque las negociaciones están muy "verdes"

Día tras día, los abogados de los acusados en el 'caso De Miguel' continúan manteniendo reuniones con la Fiscalía en el Palacio de Justicia de Vitoria. Con el juicio de este caso de corrupción suspendido, exploran un posible acuerdo por el cual se rebajarían las penas inicialmente solicitadas por el ministerio público a cambio de un reconocimiento explícito de los hechos. De ser así, el principal acusado, el ex 'número dos' del PNV de Álava Alfredo de Miguel, asumiría su participación en una trama que hasta julio había negado con rotundidad.

La Audiencia Provincial de Álava suspendió las sesiones del juicio hasta el próximo lunes, 1 de octubre, pero cuatro fuentes judiciales coinciden en señalar a eldiarionorte.es que las negociaciones están aún "muy verdes" y que, con toda probabilidad, será necesario solicitar una ampliación de ese margen antes de comenzar la sesión. La decisión última, en todo caso, será del tribunal. Los magistrados Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria podrán aceptar la nueva propuesta -en el caso de que acusaciones y defensas finalmente la planteen-, desecharla o, incluso, fijar un marco temporal alternativo.

Algunos letrados han mantenido ya varias reuniones con la Fiscalía. Manuel Pedreira, que ha asistido a Josu Izaguirre durante todo el juicio, ha asumido el liderazgo en esta fase decisiva, pero el propio fiscal-jefe ha participado ya en encuentros con algunos letrados. En algunos casos, las posiciones están cercanas al acuerdo o, por el contrario, a continuar con el juicio en busca de una sentencia absolutoria. En otros, sin embargo, las conversaciones están aún en una fase muy inicial y prácticamente no hay margen de cerrar todos los flecos de aquí al lunes. El fiscal Izaguirre ya manifestó públicamente que el proceso resultaría "complejo" por el elevado número de delitos que pesan sobre los acusados, porque el 'caso De Miguel' se subdivide en doce piezas muy diferentes entre sí y porque los hechos que esté dispuesto a admitir un imputado inciden directamente en las conversaciones con otros.

Tan es así que, según las fuentes consultadas, la Fiscalía aún no ha cerrado el relato de hechos que deberían asumir los imputados. En principio, el ministerio fiscal estaría dispuesto a reformular algunas acusaciones a cambio de la colaboración. Existen varias fórmulas jurídicas para ello, como la fusión de dos o más delitos en uno solo o la aplicación de las previsiones de cárcel más bajas dentro de los márgenes del Código Penal. El siguiente escenario será ya el del cumplimiento de las penas. Y ahí Pedreira ya ha dejado claro a sus interlocutores que la Fiscalía no aceptará las suspensiones de ingreso en prisión que se puedan solicitar, al menos en el caso de los principales imputados.

Fiscalía y Oficina Anticorrupción para Euskadi

Entretanto, el debate sobre la corrupción se ha instalado en el Parlamento Vasco. La coalición EH Bildu ha registrado dos iniciativas en este sentido: una proposición no de ley para que Euskadi cuente con una Fiscalía Anticorrupción y una ley, espejo de un texto aprobado en Navarra en mayo, para la creación de una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción. "No hay un oasis. lo que pasa es que no hay mecanismos de control y prevención. El fenómeno de la corrupción salpica a instituciones de esta parte de nuestro país", han manifestado los parlamentarios abertzales Josu Estarrona y Larraitz Ugarte en rueda de prensa.

Según EH Bildu, este nuevo organismo trabajaría de manera "complementaria" con la Policía y la Justicia e incidiría en aspectos como el control de la contratación pública o la protección de los denunciantes de corrupción. Existen casos en que estas personas han pagado un alto precio personal y profesional tras dar el paso de sacar a la luz irregularidades, como ha ocurrido en el 'caso Pinosolo' o en el propio 'caso De Miguel'.

Este caso será protagonista este jueves del primer pleno ordinario del nuevo curso político en la Cámara a instancias de Elkarrekin Podemos, que plantea una iniciativa para dar un respaldo al trabajo investigador de la Fiscalía y de la Ertzaintza. La propuesta llevaba en el congelador desde el 12 de febrero y ha sido rescatada ahora coincidiendo con el momento álgido del juicio. Fuentes parlamentarias han indicado que el PP no se adherirá a ese texto que EH Bildu sí parece dispuesta a apoyar. Sin los votos 'populares', la oposición no tiene mayoría suficiente para sacar adelante la resolución.