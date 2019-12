El Parlamento Vasco rechaza la propuesta de reparar a las víctimas del franquismo antes de que se tramite la ley de memoria histórica

El Parlamento Vasco ha rechazado una propuesta de EH Bildu -apoyada también por Elkarrekin Podemos- para crear una "comisión técnica" que en "seis meses" plantease "medidas económicas reparadoras" para las víctimas del franquismo. El promotor de la iniciativa, Julen Arzuaga (EH Bildu), ha insistido en que la ley de memoria histórica en la que trabaja el Gobierno de PNV y PSE-EE avanza al ralentí y que, por su elevada edad, los pocos supervivientes que quedan de la Guerra Civil merecen una respuesta institucional urgente. Nacionalistas y socialistas, por su parte, han coincidido en que el momento del debate será cuando el Gobierno envíe su proyecto de ley a la Cámara, si bien es probable que no quede margen en esta legislatura para que pueda ser aprobada como otras iniciativas gubernamentales como las leyes 'verdes' contra el cambio climático o incluso la reforma del Estatuto.

Arzuaga, además, ha remarcado que el borrador conocido hasta ahora de la ley de memoria histórica no es claro en materia de ayudas económicas. "¿Les damos la reparación que se merecen? ¿Cómo damos el salto del reconocimiento a la reparación? ¿Qué contenido imperativo tiene?", ha lanzado al aire Arzuaga sobre el texto elaborado por el Instituto de la Memoria (Gogora), que no estaba en el calendario del legislativo del Ejecutivo y que fue presentado después de que PNV y PSE-EE hubiesen rechazado propuestas llegadas desde la oposición y la sociedad civil. EH Bildu, además, ha introducido otro elemento en el debate. "Veo los baremos y me encuentro con que una víctima de ETA recibe 250.000 euros, una del Estado la mitad, 135.000, y una del franquismo en la cuneta... 0 euros", ha apostillado Arzuaga.

EH Bildu sólo ha contado con el respaldo de la coalición Elkarrekin Podemos. El representante de IU Jon Hernández ha indicado que la reparación económica "no es lo más importante" que queda pendiente en materia de memoria histórica pero que es un asunto pendiente de resolver. Y ha remarcado que el Gobierno camina en esta materia arrastrado por la oposición porque no había incluido ninguna propuesta en este sentido ni en el calendario legislativo ni en el programa de Gobierno.

Desde la bancada del PNV, Joseba Díez ha lamentado el "populismo" de la oposición y que se quiera "condicionar" el trabajo de confección de la ley del Gobierno. Además, ha criticado que la izquierda abertzale dé "lecciones" de memoria histórica cuando el líder de Sortu, Arkaitz Rodríguez, comparó a los gudaris que lucharon contra el franquismo con los terroristas de ETA. "Es muy difícil que lleguemos a un acuerdo" con esos elementos sobre la mesa, le ha afeado Díez a Arzuaga. Por parte de los socialistas, la exviceconsejera de Justicia Miren Gallástegui ha lamentado que se haya roto el consenso en este asunto.

Rechazada la propuesta original, la Cámara ha dado luz verde a un texto alternativo impulsado por los partidos del Gobierno y que ha contado con la abstención del PP, que entiende que el debate. La resolución insta al Ejecutivo a que "en el menor plazo posible" complete la redacción de la ley de memoria histórica de modo que se activen también los mecanismos de reparación de la mano de una comisión técnica de expertos. Nacionalistas y socialistas destacan que no se empieza de cero y han subrayado el "compromiso" con las víctimas y con la memoria histórica.