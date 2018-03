Podemos Euskadi acusa al PNV de ser "también responsable del sufrimiento" de los pensionistas

El secretario de Comunicación de Podemos Euskadi, Andeka Larrea, ha acusado al PNV de ser "también responsable del sufrimiento" de los pensionistas y de comportarse "de manera distinta" en el Congreso y en el Parlamento Vasco, cuando la agenda vasca debe pasar por "defender las pensiones en Madrid y en Euskadi".

En rueda de prensa celebrada este lunes en Bilbao, Larrea ha analizado las movilizaciones desarrolladas este sábado por los pensionistas en las tres capitales vascas para reclamar "pensiones dignas" y que ha considerado supuso "una jornada histórica".

A su juicio, los pensionistas ofrecieron un "ejemplo de dignidad" en defensa de lo que es "justo, los derechos de todos". "Las pensiones deben ser una prioridad en Euskadi. Trabajar por la gente es hacerlo por las pensiones en el Congreso y el Parlamento vasco porque las pensiones también son agenda vasca", ha añadido.

Asimismo, ha acusado al PNV de ser "también responsable del sufrimiento de los pensionistas" y se ha cuestionado si la agenda jeltzale va a pasar "por permitir, como ya hizo con los anteriores Presupuestos del Estado, que los pensionistas sigan sufriendo".

"Nosotros ponemos en el centro de la agenda vasca en el Congreso la reivindicación de los pensionistas, igual que seguiremos haciéndolo en el Parlamento vasco", ha defendido, al tiempo que ha acusado a los jeltzales de "comportarse de manera distinta" en ambas cámaras, cuando la agenda vasca debe pasar por "defender las pensiones en Madrid y en Euskadi".

Del mismo modo, ha achacado al PNV su "intento de patrimonializar" el reciente acuerdo parlamento alcanzando en la Cámara de Vitoria en el que todas las formaciones, excepto el PP, reclamaron "pensiones dignas" y la transferencia de la Seguridad Social.

"Sin embargo, es curioso que no diga nada sobre su negativa a subir la Renta de Garantía de Ingresos que complementa muchas pensiones. Hablar de pensiones hoy es hablar del recorte del 13% en la cuantía de la RGI a lo largo de estos años, recorte del que es responsable el Gobierno vasco", ha reprobado.

En este sentido, ha afirmado que la RGI es, "en este momento, una herramienta que tiene el Gobierno vasco para complementar las pensiones y que nadie tenga que vivir situaciones de precariedad".

De este modo, ha responsabilizado a PNV y PSE de que los pensionistas vascos "no tengan la cobertura social que merecen" y ha instado a que los próximos Presupuestos Generales del Estado no cuenten con el apoyo de partido alguno si no garantizan que "todas las pensiones superan como mínimo el umbral de la pobreza".

En esta línea, ha anunciado que Podemos Euskadi ha decidido iniciar una "ofensiva" política que haga "de lo social su prioridad" y satisfaga las demandas de mujeres, pensionistas y jóvenes, entre otros.

"Con las competencias que tenemos, si se quiere y hay voluntad, se puede mejorar la vida de la gente", ha sostenido, para añadir que "hablar de pensiones es hablar de demografía, precarización en el empleo o igualdad entre mujeres y hombres".

ELECCIONES MUNICIPALES

Por otro lado, ha recordado que Podemos da inicio desde el próximo miércoles, y hasta el domingo 25, la consulta ciudadana para decidir de forma telemática como concurrirán a las próximas elecciones municipales y forales.

Según ha reiterado, desde Podemos Euskadi apuestan por "mantener la fórmula Elkarrekin Podemos", fórmula que en la presente legislatura han utilizado en el Parlamento vasco por la coalición junto a Ezker Anitza-IU y Equo.

"Estamos muy satisfechos con el trabajo desarrollado y queremos que en las próximas elecciones municipales y forales Elkarrekin Podemos sea el espacio político reconocible del cambio", ha finalizado.