Policías piden a los clubes de fútbol que paguen los operativos y los daños causados por los hinchas

Profesionales de la Ertzaintza, Mossos, Policía Nacional, Policía Foral, Scotland Yard y Eurocop han pedido la implicación de los clubes de fútbol e instituciones deportivas en la erradicación de la violencia en el deporte al opinar que "tienen responsabilidad" en el fenómeno y no adoptan las medidas suficientes para combatirlo. Representantes de organizaciones sindicales policiales han participado en la jornada de policías y expertos sobre violencia en torno al fútbol, organizada por el sindicato de la Ertzaintza Erne, en Bilbao. Todos han coincidido en la necesidad de que los clubs de fútbol paguen parte de los operativos policiales desplegados con motivo de partidos de alto riesgo, así como los daños causados por hinchas violentos.

El secretario general de Erne, Roberto Seijo, ha indicado que el objetivo de esta cumbre ha sido acordar "una hoja de ruta" con medidas para prevenir y erradicar la violencia en el deporte, y, más en concreto, la que se produce en torno al fútbol. Así, se elaborará un documento con las conclusiones de esta jornada que se remitirá a los parlamentos europeos, estatales y autonómicos, así como a la UEFA, la FIFA, la AFE y la RFEF.

Por su parte, el responsable del Sindicato Unificado de Policía, Ramón Cosio, ha recalcado "la necesidad del copago" porque "estamos afrontando desde la seguridad pública el coste ingente de lo que supone un partido de alto riesgo de un Madrid, Barcelona, o Athletic de Bilbao, con desplazamiento de miles de policías en algunos casos". "Es un gasto ingente que corre a cargo de la seguridad pública y que en ningún caso tiene coste para los clubs de fútbol", como tampoco tiene coste para los clubs "los daños que se producen en mobiliario público o en intereses privados".

En opinión de los participantes en la jornada, "transferir esta responsabilidad económica a los clubs conllevaría que pondrían mucho más interés en colaborar con la seguridad pública".

Cumplir con la prevención

En esa línea, el representante del Observatorio Vasco de Seguridad ha señalado que "cualquier empresa en este país tiene que cumplir unos requisitos que tienen que ver con la seguridad y la prevención de riesgos laborales, y, si no los cumplen, no pueden ejercer su actividad".

Por ello, cree que "no es de recibo que una actividad económica tan gigantesca como es el fútbol no destine una parte importante del presupuesto a la seguridad de los que son sus clientes, que son todos los asistentes" a los partidos. "No hablamos solo de los policías si resultan lesionados y sufren las consecuencias de ataques violentos, estamos hablando de que respondan a una obligación que se aplica a todas las sociedades anónimas y a todas las entidades privadas que generar una actividad económica, que es el cumplimiento de las normas de seguridad cuando su actividad lo requiera", ha insistido.

Seijo ha lamentado la "falta de implicación" de los clubs de fútbol y de las instituciones deportivas, "que tienen una gran responsabilidad sobre toda la violencia que se produzca en torno al fútbol".

Tras considerar "positivas" las medidas adoptadas en los años 80 en Reino Unido, ha advertido de que en los últimos meses "se está reactivando una violencia en todo el continente en base a los partidos de fútbol". Por eso, "es urgente concienciar a las instituciones deportivas, públicas y los propios gobiernos, para que tomen medidas urgentes para intentar erradicar el máximo posible esa violencia en torno al deporte".

Mientras, la presidenta de EuroCop, Angels Bosch, ha pedido "una mayor implicación de los clubs de fútbol y de las instituciones europeas relacionadas con el fútbol". Según ha advertido, "los clubs no pueden, de ninguna manera, apoyar este tipo de acciones ni a los grupos que las generan", sino que "hay que identificar claramente quiénes son los individuos dentro de estos grupos de ultras y apartarlos, y ahí sí que tiene una responsabilidad el club de fútbol".

Implicación de los gobiernos

También es necesaria, a su entender, la implicación por parte de todos los gobiernos, que "no pueden tener un discurso blando en relación a este tema", sino que deben trasladar "mensajes claros y contundentes". En ese sentido, cree que el mensaje que el Gobierno Vasco trasladó a la opinión pública tras los incidentes del Spartak "debió ser mucho más contundente".

Por otro lado, Seijo ha asegurado que hay pruebas de que los clubs "no toman las acciones oportunas para expulsar a los hinchas violentos y para ayudar, en la mejor medida posible, a que esas personas violentas relacionadas con el fútbol puedan ser apartadas de la participación y asistencia a esos eventos". "No lo hacen, hay pruebas de ello, y tienen una gran responsabilidad porque no se preocupan de la seguridad pública de toda la ciudadanía, sino de unos intereses económicos y muy particulares", ha censurado.

Así, cree necesario trasladar esa responsabilidad "a los clubs, a la propia UEFA, a la Liga Profesional y a la Federación, que están implicados en no erradicar verdaderamente la violencia, cuyas consecuencias sufren los propios policías, porque muchas veces la violencia se ejerce sobre ellos".

Seijo ha insistido en que "se traslada el listado de personas sancionadas y que en un momento dado deberían, en base a los estatutos, ser expulsados como socios e intentar que no puedan acceder a los campos", pero "los clubs de fútbol no hacen ningún control de las personas que están sancionadas con no entrar en esos estadios, y, por lo tanto, esas sanciones de no acceso se quedan en el aire".

Apoyo de la Policía Nacional

Bosch ha señalado que, en el caso de las policías autonómicas, "las plantillas están por debajo de lo que deberían ser" debido a los "grandes recortes" y, muchas veces, "no se dispone de los medios humanos y técnicos adecuados". Por ello, durante la jornada se ha planteado la posibilidad de que el Cuerpo Nacional de Policía "pudiera dar soporte" a las policías autonómicas "en casos puntuales" cuando se celebren eventos deportivos de riesgo, porque "también son competentes en Euskadi, Cataluña o Navarra".

En ese sentido, Seijo ha reconocido que la posibilidad de que la Fuerzas de Seguridad del Estado presten su apoyo a las policías autonómicas "siempre existe", aunque ha asegurado que "con personal formado, capacitado y con medios" en las Unidades de Brigada Móvil de la Ertzaintza "estaríamos capacitados para garantizar la seguridad y el orden público en Euskadi".

Reino Unido

Por su parte, Wayne Mitchell ha asegurado que las medidas implantadas en Reino Unido tras las tragedias de Bradford han sido "muy efectivas" y el marco legislativo actual es "muy positivo" y trata de "involucrar a todos los aficionados, desde una edad temprana". Además, se trabaja "con todos los hinchas, no solo con los de riesgo", y se ha creado "un diálogo muy positivo con los clubs".

El responsable policial británico se ha referido al próximo mundial de fútbol de Rusia y ha indicado que en Reino Unido existen 1.700 hinchas que tienen "una orden de prohibición", que supone que "cinco días antes de que comience el torneo tiene que entregar sus pasaportes en la policía local y no pueden viajar, ya que se retiene ese pasaporte hasta el último partido de su equipo".

En ese sentido, Bosch ha pedido la "armonización" de la normativa europea existente "para que sea aplicable en todos los países", y ha lamentado que la Ley del Deporte "no se aplica estrictamente" en España.