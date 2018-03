La crisis en la Ertzaintza fuerza una reunión entre Urkullu y su consejera de Seguridad

La situación de crisis en la Ertzaintza se complica por momentos. Y eso ha forzado una reunión al más alto nivel entre el presidente vasco y la máximas responsable de la Seguridad en Euskadi. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha analizado este sábado junto a la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, "los hechos de los últimos días y la situación "en la Ertzaintza".

La reunión se ha producido horas después de que su socio de Gobierno, el PSE-EE, que lidera Idoia Mendia, anunciara su rechazo a la decisión de la consejera de Seguridad de aplicar la denominada 'Ley Mordaza' a los ertzainas por la protesta del pasado jueves frente al Parlamento vasco. El máximo responsable de esta formación en Gipuzkoa y 'número dos' en el Parlamento vasco, Eneko Andueza, ha rechazado abiertamente esa posibilidad, anunciada la víspera por la consejera de Seguridad.

Andueza ha sostenido que resulta "curioso y paradójico" que se aplique la ley de Seguridad Ciudadana a la policía y ha subrayado: "No avalamos la adopción de esta medida. En ningún caso debe ser aplicable". "Siempre hemos sido muy críticos con la 'ley mordaza', creemos que no deja de ser un instrumento que coarta la libertad de expresión y pensamos que no es la mejor solución", ha declarado.

El presidente vasco lo ha dado a conocer en su cuenta personal de Twitter, donde también ha publicado una fotografía en la que se le ve paseando por Vitoria junto a la consejera.

Ertzaintzari lotutako gaiak aztertu ditugu gaur goizean @EBeltranHeredia sailburuak eta biok. pic.twitter.com/oh4kXYOtKA — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 3 de marzo de 2018





Según ha afirmado el lehendakari, el "análisis de contexto" que afecta a la Policía vasca "en todos los órdenes que se corresponden con la seguridad es motivo de reflexión y comunicación permanente con la sailburu Estefanía Beltrán de Heredia", según ha recogido en otro tuit.

Asimismo, ha afirmado que este sábado ambos han aprovechado la mañana para "analizar todo lo relativo a los hechos acaecidos en los últimos días y la situación de y en la Ertzaintza".