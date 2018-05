'Desayunos con el gerente': cuando la empresa se convierte en el contrapoder al sindicato entre la plantilla

Un juzgado de Vitoria ha condenado a la empresa DHL por vulnerar derechos sindicales en la negociación colectiva. Básicamente, lo que ha hecho la dirección de DHL es ejercer de contrapoder de los sindicatos entre la plantilla durante la negociación del convenio. Según la sentencia, DHL-EXEL, proveedora de Mercedes, vulneró los derechos sindicales en la negociación colectiva al deslegitimar al comité para que la plantilla aceptase un convenio colectivo más favorable a sus intereses. DHL deberá indemnizar por daño moral al comité con 800 euros.



ELA es el sindicato que ha publicitado esta sentencia, la primera en la que se condena a una compañía por aplicar varios principios de la "nueva cultura de empresa para las relaciones laborales" que abanderan las patronales Adegi y Confebask, según la central nacionalista. "Ese nuevo modelo de relaciones laborales

consiste en negar el derecho de los trabajadores a organizarse".



La sentencia detalla que la dirección publicó cinco comunicados dirigidos a la plantilla y un folleto en el que planteaba la posible rescisión por parte de Mercedes del contrato con DHL.



También convocó reuniones en grupos de 20 personas dirigidas por el máximo responsable de Recursos Humanos y utilizó el espacio denominado 'Desayunos con el gerente', en grupos de entre 3 y 10 trabajadores, con el objetivo de "defender una visión interesada de las negociaciones del convenio".



Asimismo permitió que de forma anónima se atacase al comité en el llamado 'Hall de la fama' y organizó las charlas 'One to one' con el objeto de desacreditar a la parte social.



La sentencia especifica que estas actuaciones "evidencian la finalidad de debilitar a los representantes de los trabajadores, deslegitimando la postura del órgano representativo frente a sus trabajadores".