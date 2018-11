La familia Arruti, tras confesar los delitos, devuelve ya 130.000 euros sin que acabe el 'caso De Miguel'

La 'guerra' de Juventud

Una de las derivadas del 'caso De Miguel' son los contratos aparentemente irregulares salidos de la Dirección de Juventud a las empresas de la órbita de Alfredo de Miguel, Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga. La Fiscalía acusa como responsable de las adjudicaciones al director, Xabier Sánchez Robles, y el abogado del Gobierno vasco, Javier Otaola, alude a una posible "malversación de caudales" porque los trabajos, en gran medida, no consta que se realizaran. Al inicio del juicio, la defensa de Sánchez Robles adjuntó como pruebas de descargo las carátulas "selladas" de los trabajos supuestamente elaborados por esas empresas. Como publicó este periódico hay indicios de que no son documentos reales y una fuente del Ejecutivo habla abiertamente de pruebas "fabricadas". Se da la circunstancia de que el abogado de Sánchez Robles ni menciona esas pruebas aparentemente exculpatorias en su escrito de defensa y opta por insistir en que eran sus funcionarios los que proponían las empresas a contratar y controlaban la entrega o realización de los trabajos. Está acusado igualmente su superior, el viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, quien firmó las autorizaciones de casi todos los contratos investigados. Su letrado, Miguel Alonso, insiste en que era competencia exclusiva de los "directores" el seguimiento de estos trabajos. La Fiscalía ha rebajado sustancialmente la condena solicitada a Larrañaga pero mantiene que prevaricó (un delito que no supone cárcel). En su escrito de defensa, Larrañaga remarca que no dictó esas autorizaciones a sabiendas, el dolo que exige el delito de prevaricación.