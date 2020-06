Las claves: qué es Montai y quién está detrás

¿Qué es Montai? ¿Qué relación guarda con las otras empresas? ¿Quién está detrás y qué relación mantienen con el PNV? Te resumimos las claves fundamentales sobre las contrataciones a este grupo de empresas encabezado por Aitor Elorza.

1 - ¿Qué es el grupo Montai?

El grupo Montai lo conforman cuatro empresas: Montai Produkzioak –con más de 25 años de trayectoria-, Denok Zuzeneko Komunikazioa -de 2013-, Estali La Karpa -de 2015- y Kultur Kirol Zerbitzuak -de 2009-. El administrador único de todas ellas es Aitor Elorza Gurrutxaga y se dedican a la organización y montaje de eventos. Tiene tres sedes, en Asteasu, en Irún y en Vitoria, ésta última desde fechas más recientes. Elorza clama que son compañías totalmente independientes entre sí y que no existe ningún grupo, pero en un documento interno al que ha tenido acceso este periódico el propio Elorza explica que "la colaboración entre los equipos humanos es directa" aunque tengan "independencia de gestión". Comparten números de teléfono, dirección y personas que actúan en representación de ellas. El correo destinado a alguna de ellas lo acaba recogiendo otra mercantil. Un ejemplo: en 2016 hubo un proceso de contratación para una entrega de premios organizada por el Gobierno vasco en el que se invitó a Denok a presentar una oferta y la acabó formalizando Montai sin que en el expediente consten los motivos de la Administración.

2 - ¿Qué relación tiene esta empresa con el PNV?

Aitor Elorza es un cualificado miembro del PNV de Gipuzkoa. Ha ocupado cargos públicos hasta 2019, fue candidato en las autonómicas de 2009 y en la actualidad es miembro de la asamblea nacional del partido, órgano en el que ha coincidido con otros cargos públicos que le han adjudicado contratos. Hay más personas del partido trabajando en el grupo, como la esposa de Elorza, Maije Zelaia, que fue concejal en Donostia hasta las elecciones del pasado año y en la actualidad ocupa un escaño en las Juntas Generales de Gipuzkoa, el Parlamento foral. El responsable de administración, Boris Nogales, también fue juntero y concejal. En la sede de Álava trabajan dos políticos en activo, los junteros Roberto González Muro y Onintze Guerra. Otra persona de relevancia que pasó por el grupo fue Haritz Solupe, ahora asesor en la Diputación guipuzcoana de Markel Olano. Asimismo, la hermana de Aitor Elorza, Idoia, es la responsable de Organización del PNV en ese territorio. Montai es la empresa que de manera habitual organiza todos los actos del PNV, incluidas las campañas electorales.

3 - ¿De qué instituciones ha recibido adjudicaciones Montai?

Montai y las otras empresas son contratistas habituales del Gobierno vasco. Este periódico ha accedido a 155 facturas solamente en la Presidencia vasca y en sus organismos adscritos (Gogora -aquí se puede leer un resumen específico sobre el Instituto de la Memoria-, Cooperación o Emakunde) correspondientes a trabajos encargados entre 2014 y 2019. Únicamente seis de ellos fueron sacados a concurso. El resto son contratos menores o FOAS (fondos anticipados), dos fórmulas que permiten la selección directa de la empresa por parte de la Administración hasta llegar a un tope de dinero. Algunos eventos que superaban ese tope se han dividido en varios pagos hasta el punto de abonarse separadamente una carpa y sus contrapesos, por poner solamente un ejemplo. Todos los Departamentos del Gobierno vasco y sociedades públicas como EiTB o Hazi informaron al Parlamento de que habían realizado adjudicaciones a estas cuatro mercantiles salvo los dirigidos por el PSE-EE y uno del PNV, Hacienda, en respuesta a una solicitud de información de Cristina Macazaga (exparlamentaria de Elkarrekin Podemos). En otros niveles institucionales, el grupo ha sido adjudicatario de la Diputación de Gipuzkoa y de municipios como Hondarribia, donde decenas de informes de la inverventora municipal alertaron de que el Ayuntamiento estaba extralimitándose al trabajar 'a dedo' y sin contrato durante años a Montai y las demás.

4 - ¿Cómo ha reaccionado el Gobierno?

Cuando este periódico publicó en enero las primeras informaciones sobre estas adjudicaciones, el Gobierno de Urkullu informó de que tenía ya encargado un informe de legalidad sobre los expedientes de Gogora y Presidencia. Se lo encomendó a la Oficina de Control Económico (OCE). El documento, de 22 páginas, no halló irregularidades y se limitó a señalar algunos puntos de mejora. Pero no entró en cuestiones de fondo, como que una de las cuatro empresas -Estali La Karpa- recibió contratos cuando ni siquiera tenía trabajadores a su cargo. El firmante de la auditoría como responsable de la OCE, Javier Losa, fue dirigente del PNV. En el último pleno de la legislatura, los tres partidos de la oposición -EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP- interpelaron al lehendakari por estas contrataciones. Urkullu rebajó el asunto a "alguna deficiencia procedimental" y dejó claro que "en ningún caso se puede hablar de ilegalidad". "El Gobierno no perjudica ni beneficia a nadie con contrataciones públicas", zanjó.