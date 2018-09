"En los países pobres se fabrican putas para cubrir la demanda de los países ricos"

"En los países pobres fabrican putas para llegar a cubrir la demanda existente, porque ninguna mujer nace para ser puta”. Así lo asegura la activista de feminicidios.net, Amelia Tiganus, quien sufrió la prostitución y la trata de mujeres. Tiganus se encuentra en Bilbao invitada por la Coordinadora de Ezker Anitza-IU y diputada en el Congreso, Isabel Salud, quien ha presentado las iniciativas de está organización para abolir la prostitución.



Tiganis es rumana de nacimiento y al cumplir los 18 años fue vendida a un proxeneta español.



"Toda esa demanda", ha señalado, "no se puede cubrir por mujeres que eligen dedicarse a ello y las de países pobres, como yo, nos convertimos en materia prima porque los países tienen estos ‘recursos’, tienen mujeres; no invierten nada en nuestro empoderamiento porque creen que lo mejor que podemos hacer en esta vida es servir sexualmente a los hombres del primer mundo".



En declaraciones recogidas por la agencia Efe, ha denunciado que en España "los proxenetas están bajo el nombre legal de empresarios de los locales de alterne o de ocio". "La alegalidad de la prostitución ha permitido que nuestras carreteras estén plagadas de campos de concentración donde las mujeres vivimos una auténtica pérdida de identidad. En los campos de concentración nazi se les decía a los judíos ‘el trabajo te hará libre’ y es a lo que nosotras nos agarramos, en lo que pensamos que va a pasar, que nos hará libres”, ha relatado. "Pero fuera de esas puertas, que están abiertas porque no nos encierran sino que nos secuestran la voluntad, nada nos espera".



En España "es inocente pensar que vamos a alcanzar la igualdad mientras se permita desde el propio estado, con el apoyo de la sociedad, que los hombres tengan espacios físicos donde se puedan resguardar y seguir ejerciendo esa masculinidad hegemónica", ha dicho la activista.



"Cuando conseguimos que se denuncie que es una agresión el hecho de que en una fiesta nos toquen sin nuestro consentimiento y protestamos todas, luego esos mismos hombres se van de putas en manada a humillar y a torturar mujeres. ¿Esas mujeres no tienen derechos?”, ha denunciado. “Es muy difícil enfrentarse no solo al estigma, sino a todo el sistema que nos prostituye. Las que realmente debieran hablar no pueden, porque no se atreven, hablamos tres”.



Ante la reciente creación del Sindicato de Trabajadoras del Sexo, OTRAS, Isabel Salud ha destacado que “legalizar un sindicato, supone, de facto y por la puerta de atrás, darle un carácter laboral a la prostitución, es decir, legalizarla, cuestión que rechazamos absolutamente. Detrás de un sindicato no están las mujeres prostituidas, están los proxenetas y la poderosa y mal llamada industria del sexo, que no son más que las mafias criminales y la trata”, ha subrayado.