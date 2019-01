Cuando el pasado de ETA todavía duele (y mucho)

El Gobierno vasco iniciará a partir de mañana un proceso de diálogo sobre las 31 aportaciones recibidas a la nueva unidad didáctica sobre ETA y el contexto sociopolítico vasco entre 1960 y 2018. El objetivo es que la unidad, denominada Herenegun se pueda implantar al inicio del próximo curso. Las críticas de las víctimas de la banda terrorista y de PP y PSE han obligado al Ejecutivo a retrasar la puesta en marcha de Herenegun (Anteayer), cuyo inicio estaba previsto para el útimo trimestre de este año en algunas aulas de cuarto de la ESO y segundo de Bachillerato. Varias asociaciones de víctimas consideran que Herenegun ofrece una "visión sesgada, carente de todo rigor" y que "alimenta la teoría del conflicto, en un claro intento de blanquear la actividad terrorista de ETA".

Herenegun es un proyecto dirigido al alumnado de cuarto de la ESO y de segundo de Bachillerato en el que se explica la historia reciente de Euskadi y de ETA, y está formado por textos adaptados a la edad de los alumnos y cinco vídeos que recogen testimonios de víctimas de ETA, de exmiembros de la organización terrorista y de representantes políticos e institucionales.



De las 31 alegaciones, siete piden la retirada del material; otras siete sugieren una reforma profunda del mismo y 16 lo consideran válido o adecuado. El material, en cambio, sí ha logrado el consenso de la comunidad educativa, según el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández.

Según Fernández, de las reacciones diversas a este material educativo se constata que "el pasado todavía duele y divide intensamente". "La situación es compleja y eludiremos el debate de trazo grueso. Queremos conversar con todos para avanzar en una construcción compartida de la memoria. No aceptamos la crítica de que el material busca blanquear a ETA, pero Herenegun es mejorable y no tenemos ningún problema en incorporar nuevos testimonios", ha recalcado.



Ha considerado que este diálogo requerirá "serenidad" con el fin de buscar "una síntesis positiva para la convivencia". Según el ejemplo que ha puesto, las entidades académicas y universitarias vascas han valorado el material, pero el Gobierno Vasco no se conforma y pretende "ampliar consensos", aunque no permitirá que "el debate político anule el debate educativo".



Fernández también se ha mostrado confiado en que "se pueda reconducir la situación" y tras indicar que las aportaciones recibidas son "plurales y muy diversas", ha dicho que el proceso solo tiene "dos límites éticos: No se puede aceptar ninguna legitimación del terrorismo y la violencia, y no se pude omitir ni ocultar ningún hecho que en los últimos 60 años haya supuesto un ataque grave a los derechos humanos o al derecho a la vida".