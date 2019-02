Los Salesianos admiten que conocían desde hace 30 años los abusos sexuales que varios alumnos sufrieron en 1989

Los Salesianos han reconocido hoy en un comunicado que la dirección del centro bilbaíno en el que 17 personas han denunciado suspuestos abusos sexuales y físicos por parte de uno de los profesores en la década de los 80 "tuvo conocimiento de dos casos". La orden religiosa ha pedido perdón a las víctimas por su actuación en este caso "a todas luces insuficiente".

Como anuncia el comunicado, a finales de 1989 la dirección del colegio tuvo conocimiento de dos casos pero de abusos sexuales y físicos a alumnos, pero que en los meses siguientes, la persona señalada abandonó el centro y la Congregación.



No obstante, reconoce que su actuación "fue a todas luces insuficiente", por lo que reitera su petición de perdón "por no haber actuado entonces con la diligencia que la gravedad de estos casos requería" .



Los Salesianos aseguran que no cejarán en su empeño de "seguir investigando y actuar en consecuencia. Es un compromiso que la Congregación ha asumido y que llevará a cabo hasta el final".

Han manifestado que se encuentran "a la entera disposición" de las víctimas y de la Ertzaintza, durante el curso de la investigación.



Señalan que también van a crear "una comisión externa de ayuda a las víctimas que así lo deseen", que estará formada por "especialistas en derecho y psicología que apoyen y asesoren a las víctimas".

Por su parte, u n grupo de antiguos alumnos de Salesianos y amigos de algunos de los denunciantes han convocado esta tarde a las 19:30 en Deusto una concentración en solidaridad con las víctimas para, según han anunciado en un comunicado, que "sientan el respaldo del barrio y de otros antiguos alumnos".