Javier Ollo tienen intención de pasar el domingo “en el Ayuntamiento encerrado y con el móvil en la mano”. La convocatoria del acto de apoyo a la Guardia Civil por parte de la plataforma España Ciudadana ha hecho aumentar la tensión en Alsasua, que será escenario de actos de contraprogramación impulsados por asambleas populares. “Estaré coordinado con el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra para mantener la seguridad en todo momento”, advierte Ollo, que también ha mantenido “una conversación muy positiva” con el delegado del Gobierno, José Luis Arasti. Policía Foral y Guardia Civil unirán así sus esfuerzos para evitar altercados.

- ¿Qué mensaje envía como alcalde ante el acto convocado mañana?

-Como no puede ser de otra manera, lanzo un mensaje tanto a las personas que van a participar en el acto de España Ciudadana como a los vecinos. A los primeros, les pediría que actúen con responsabilidad. Y al conjunto de vecinos y vecinas del pueblo que impere la tranquilidad, la serenidad y la prudencia. Evitemos dar la imagen que seguramente algunas personas que van al acto de España Ciudadana están deseando dar. Actuemos con madurez política.

- ¿Está Alsasua siendo utilizada por motivos electorales con este acto? Ni Ciudadanos, ni el PP, ni por supuesto Vox tienen representación política en el Ayuntamiento.

- Sí, y desde luego no nos gusta que se utilice Alsasua como rehén de una confrontación política; este pueblo tiene que quedar al margen. Entiendo que hay una legítima competencia entre las formaciones del centro-derecha español para intentar conseguir votos: en el caso de Ciudadanos y PP por adelantar el uno al otro y en el de Vox intentar asomar la cabeza. Es una confrontación legítima, pero este pueblo debería quedar al margen.

- El acto recuerda al que organizó Pablo Casado el pasado mes de junio también en Alsasua. ¿Ha tomado la derecha el pueblo como un símbolo de la intolerancia?

- Alsasua no tiene un pasado de intolerancia especialmente conflictivo. Desde luego hay otros municipios tanto en la Comunidad Autónoma del País Vasco como en Navarra que pueden tener un pasado más oscuro, con más heridas por cicatrizar. Alsasua es un pueblo muy plural en lo ideológico, muy influenciado por la inmigración que recibió en las décadas de los 50 y 60 del siglo XX. Y bueno, la prueba es que ahora mismo en el pleno del Ayuntamiento somos cinco las formaciones con representación. Tenemos una persona asesinada por ETA ( el exguardia civil Sebastián Arroyo González) es verdad, en 1980, pero más allá de ese hecho concreto no hay elementos para considerar Alsasua como símbolo de lo que se vivió durante la época en que hubo terrorismo.

- Desde la agresión a los dos guardias civiles y sus esposas el 15 de octubre de 2016 no ha habido más incidentes reseñables en el pueblo, o al menos no aparecen en las hemerotecas.

- No ha habido nada. Por supuesto que tenemos que dar todavía muchos pasos en materia de convivencia. Pero si comparamos la situación de Alsasua en 2017 o 2018 con la de hace 15 o 20 años, con el terrorismo de ETA aún vigente, hemos mejorado muchísimo. La imagen es la del 6 y 7 de enero de este año, cuando una nevada colapsó la carretera y los vecinos de Alsasua salimos a la calle para acoger a los viajeros atrapados. Esa es la imagen con la que nos identificamos. Tenemos muchos aspectos buenos de los que nos encantaría que la prensa se hiciera eco, pero lamentablemente llevamos dos años en el foco mediático por unos hechos tristes.

- ¿Qué le diría a los foráneos que solo pueden hacerse una idea de Alsasua a través de los medios de comunicación?

- En este pueblo cualquier persona es bienvenida, tanto para hacer turismo como para venir a vivir. En los últimos años han llegado muchas personas de otros lugares para trabajar en la industria de aquí y en la de Gipuzkoa, pues estamos a escasos kilómetros. Aceptamos a todas las personas y en parte porque sabemos lo que es. Como decía antes, en el siglo XX vino muchísima inmigración, especialmente de Extremadura, y son gente perfectamente integrada, que forma parte de este pueblo. Por eso esa imagen que trasladan algunos medios de comunicación y algunos partidos políticos es irreal. Invitaría a todos los que quieran a que vengan y lo comprueben por sí mismos.

- Desde España Ciudadana le señalan personalmente porque le consideran más cercano a los agresores que a las víctimas de aquel suceso.

- Desde el máximo respeto por nuestras diferencias políticas, estaría encantado de debatir con ellos. Llevo en la política activa desde 2015, pero con 14 años [ahora tiene 27] ya participaba en concentraciones que se hacían en Alsasua contra los atentados de la banda terrorista ETA. Actos en los que participábamos muy, muy, muy pocas personas. Sabemos mucho de problemas de convivencia. Por tanto, con toda humildad porque hay muchas personas que tienen mucha más trayectoria política que yo, les diría los de la plataforma España Ciudadana que lecciones, ninguna.

- Esta tarde de sábado una asamblea ciudadana ha convocado una manifestación bajo el lema Utzi bakean Altsasu-Dejad Alsasua en paz. ¿Asistirá?

- Es una manifestación que comprendo, porque entiendo la indignación de buena parte de la ciudadanía de Alsasua. No porque venga Ciudadanos a celebrar un acto político, que tiene todo el derecho, sino por lo que están diciendo desde algunos sectores, por las formas utilizadas. Pero como alcalde me corresponde una posición más institucional, como llevo haciendo estos dos últimos años. Hay gente que la entiende y gente que no. No iré, no. Pero entiendo el cabreo, el cansancio acumulado durante este tiempo, y el de mañana es un elemento más. Existe un cabreo por ver continuamente pisoteado el nombre de Alsasua, por cómo algunos medios de comunicación trasladan una realidad que mucha gente de este pueblo no reconoce. Y esto lo comparten personas de muy distintas ideologías. En realidad, esa indignación por el traslado de una imagen que no es real ha unido al municipio.

- Al igual que hicieron el Parlamento y el Gobierno de Navarra, el Ayuntamiento de Alsasua ha rechazado la utilización del pueblo por motivos electorales. ¿Ha sido unánime el rechazo?

- El pasado miércoles aprobamos la misma declaración que aprobó el lunes la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra. Sin perjuicio de la libertad de Ciudadanos para poder venir a Alsasua, criticábamos la utilización, la instrumentalización del municipio para sus propios intereses. La aprobamos con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, una agrupación promovida por Podemos (Goazen Altsasu) y el PSN, partido que se abstuvo en el Parlamento. El único voto en contra fue el de Unión del Pueblo Navarro.

- Mañana hay convocados dos actos para contraprogramar el de Ciudadanos, uno de carácter más festivo, en la plaza Iortia, y otro que parece demandar una respuesta más contundente.

- Desde luego el acto de Ciudadanos complica la vida cotidiana de Alsasua. Llevamos días hablando con el Departamento de Interior del Gobierno de Navarra, también he podido mantener una conversación muy positiva con el delegado del Gobierno y bueno, mañana habrá medidas de seguridad. Las tiene que haber. Serán proporcionadas para evitar cualquier tipo de tensión y de desorden público.