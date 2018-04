Concentración en Pamplona: Savater denuncia que los acusados de Alsasua "siguieron el manual de ETA"

Miles de personas han secundado esta tarde en Pamplona la concentración en “apoyo y solidaridad” con los dos guardias civiles y sus novias que sufrieron una agresión en Alsasua en octubre de 2016. Un acto “de desagravio” para Covite, ya que a su juicio las instituciones navarras han mostrado un “nulo interés” por los cuatro agredidos.

Tras la pancarta Estamos con vosotros. María José, Pilar, Óscar y Álvaro, en referencia a las cuatro víctimas, la concentración ha durado aproximadamente media hora. El comunicado leído por Fernando Savater ha denunciado la “brutal agresión”, que “resume el medio siglo de terrorismo que hemos vivido en Navarra”: “Los dos agentes fueron golpeados por ser guardias civiles. Sus parejas fueron atacadas por ser novias de guardias civiles. Y todo ello siguiendo el manual de instrucciones diseñado por ETA en su campaña Alde Hemendik (Fuera de aquí) contra las Fuerzas de Seguridad”, ha denunciado.

Además, después de la agresión “comenzaron a funcionar los mecanismos de odio que ETA y su entorno se han esforzado en asentar en nuestra sociedad y que convierten a las víctimas en verdugos y a los verdugos, en ciudadanos comprometidos con una causa justa”.

El comunicado de Covite ha vuelto a denunciar que las instituciones públicas navarras “se han puesto del lado de los agresores. Han intentado presionar a al poder judicial y han restado importancia a la gravedad de los hechos”.

Savater también ha criticado que “a los matones los han revestido de bondad llamándoles ‘los jóvenes’ o ‘los chavales’ de Alsasua y a la agresión la han llamado ‘pelea de bar’, en un intento de repartir responsabilidades y de blanquear el relato, porque si ETA no hubiera existido, este episodio nunca habría ocurrido”.

“Y lo más importante, no han mostrado el menor signo de solidaridad con las víctimas. Y lo han hecho en nombre de todos los ciudadanos navarros”.

Para terminar, Savater ha censurado que las instituciones hayan caído “además, en una grave contradicción”: “Mientras enarbolaban la bandera del feminismo, han dejado solas a dos mujeres agredidas brutalmente en nuestra comunidad. Basta ya. En esta concentración queremos apoyar a las víctimas y, en especial, a María José y a Pilar. Ellas han sufrido no solo las lesiones físicas de una agresión durísima, sino la onda expansiva de acoso, persecución y miedo que se inició después de aquella noche de 2016. Hoy estamos aquí para decirles alto y claro que estamos con ellas”.

El público ha contestado a la lectura con un extenso aplauso, jalonado con vivas a Navarra, a España y a la Guardia Civil. El acto ha terminado con un minuto de silencio por los 14 guardias civiles asesinados en la Comunidad foral a manos de ETA y con el himno del viejo reyno sonando por altavoces instalados por la organización.

Los padres de Óscar, agradecidos

En la concentración han participado los padres de Óscar, uno de los dos guardias civiles agredidos. La madre, que ha atenido a los medios de comunicación, se ha mostrado agradecida por el apoyo recibido: "No os podéis imaginar lo que esto supone para nosotros. Es increíble. No nos esperábamos esto para nada. Es de agradecer. Nunca agradeceremos bastante que en un sitio como este, donde aún hay miedo, tantísima gente este aquí apoyándonos", ha señalado.

Ha reconocido que el día de hoy "ha sido muy difícil pero ha sido muy positivo". Además, ha dicho que "a los navarros nosotros los queremos y sabemos que son buena gente". "Hay una pequeña parte que no, pero son buena gente. Óscar ha estado aquí muy a gusto hasta que le hicieron marcharse. Él hubiese vuelto, él ha estado a gusto", ha señalado.

Paz Prieto, hija de José Luis Prieto, militar asesinado por ETA, ha agradecido la presencia de los padres del guardia civil y les ha dicho que "la inmensa mayoría de los navarros estamos con vosotros, no queremos dar la imagen que se ha estado dando estos días, nos avergonzamos de la imagen que Navarra está dando en el resto de España". "La inmensa mayoría estamos con vosotros, en un acto en el que ha habido una agresión, donde ha habido unos agresores y unas víctimas, y nosotros estamos siempre con las víctimas", ha dicho.

En la concentración han participado víctimas del terrorismo como Rosalía Saiz Aja, viuda del subteniente del Ejército Francisco Casanova, asesinado por ETA; y María Caballero, hija del concejal de UPN Tomás Caballero, también asesinado por la banda terrorista.

Además, han acudido al acto la delegada del Gobierno en Navarra, Carmen Alba, los expresidentes navarros Miguel Sanz y Jaime Ignacio del Burgo, y los principales dirigentes de UPN, PSN, PPN y Ciudadanos.

Entre otros, han asistido la secretaria general de UPN, Yolanda Ibáñez; el parlamentario socialista Guzmán Garmendia; la presidenta del Partido Popular de Navarra, Ana Beltrán; el secretario general de Ciudadanos en el Congreso, Miguel Gutiérrez, y la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís.

Uxue Barkos reitera su apoyo a las víctimas

La presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barkos, ha reiterado este martes en su visita a la Fira de Barcelona su apoyo a las víctimas de las agresiones en Alsasua, aunque ha insistido en que no ve un delito de terrorismo, por lo que ha pedido devolver el caso a la Audiencia Provincial de Navarra: "El Gobierno de Navarra ha estado desde el primer momento con las víctimas, pero también con aquellas voces que reclaman que este no es un delito de terrorismo".

Barkos ha expresado su convicción de que no se trata de terrorismo "por muchas cosas y por la banalización propia del concepto", y ha sostenido que esta posición no es excluyente con el apoyo a los agentes de la Guardia Civil agredidos. "Acompañar a las que fueron víctimas de una agresión no está reñido con la defensa firme, convencida y contundente de que no estamos ante un delito de terrorismo", ha advertido.

El código penal y el código postal

La presidenta también ha pedido a UPN que "reflexione profundamente porque tendrá en su momento responsabilidad de gobierno y habrá que ser muy firme en valores esenciales como estos". "Debería reflexionar de que, mirando a Navarra, a veces el código penal se aplica en función del código postal", ha recriminado.

Barkos ha rechazado no obstante apoyar la concentración, como sí hizo en la manifestación del sábado que pedía “justicia” y “proporcionalidad” en la petición de penas para los acusados. Ha afirmado que en esta concentración se defiende que existe un delito de terrorismo y que "el Gobierno no puede estar acompañando esta petición".

La portavoz del Gobierno de Navarra, María Solana, en la misma línea, ha criticado la "manipulación" de los convocantes de la concentración y ha asegurado que el Gobierno "ha estado, está y estará con las personas agredidas".

A preguntas de los periodistas al término de una rueda de prensa, Solana ha criticado "el cúmulo de barbaridades vertidas" contra el Gobierno de Navarra y ha querido dejar claro que el Ejecutivo "desde el inicio mismo, desde aquella noche fatídica en Alsasua, condenó inmediatamente la agresión y mostró su apoyo y solidaridad a las personas agredidas".

En este sentido, ha recordado que la propia presidenta navarra, Uxue Barkos, "asistió a dar ese apoyo y a mostrar esa solidaridad a las personas agredidas en el mismo hospital nada más ocurrir lo que ocurrió en Alsasua".

A continuación, ha matizado: "Donde no va a estar el Gobierno es en una concentración o en un llamamiento como el que está hecho para esta tarde en el que, según sus propios organizadores, el objetivo que persigue el mismo es paliar el daño causado a las víctimas por las instituciones públicas navarras" que, según los distintos colectivos que organizan, "han mostrado sucesivamente su respaldo a los agresores y han evitado solidarizarse con los agredidos".

Según ha expuesto, "partiendo de esa premisa, de una manipulación tal, de un no querer entender qué es lo que está defendiendo Gobierno de Navarra y qué es lo que está sucediendo en definitiva, de un querer creerse una falsedad como ésta desde el inicio", el Ejecutivo foral "evidentemente no va a participar de esto".

Solana ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra "afirmó y defendió" que el juicio contra los detenidos por la agresión, que se está celebrando estos días en la Audiencia Nacional, "debía producirse y llevarse a cabo en la Audiencia Provincial de la Comunidad foral" y ha destacado que "miles y miles y miles de personas no pidieron, como no pidió el Gobierno de Navarra, impunidad" en la manifestación del sábado en Pamplona, sino que se pidió "justicia y proporcionalidad".

"Por eso, el Gobierno de Navarra no va a asistir a la concentración de esta tarde", ha incidido Solana, para subrayar que el Ejecutivo foral "sí asistió a la concentración que en su momento hubo en defensa y en apoyo de las personas agredidas en Alsasua".