¡GOOOOOOOOL de Qatar!

Instrucciones previas: este artículo hay que leerlo en voz alta, incluso muy alta, casi gritando. Hay que leerlo a toda velocidad, sin pausas, casi sin respirar, hasta llegar al final. Hay que leerlo con el tono encendido de un periodista deportivo que en la radio retransmite un partido de fútbol, una gran final, una jugada de peligro, con toda su intensidad y emoción. Venga, aclaren la garganta, cojan aire, allá vamos:

Atención que coge la pelota Qatar, avanza por el terreno de juego dispuesta a organizar su mundial, se encuentra una férrea defensa por parte de quienes denuncian la celebración en un país que no respeta los derechos humanos, el mundial de la vergüenza lo llaman, pero Qatar se mueve deprisa, perseguida por activistas y organizaciones, finta con dificultad y está a punto de perder la pelota entre acusaciones de sobornos a la FIFA, tropieza con varios miles de trabajadores muertos pero no se detiene, cruza la línea central y cuidado que se oyen propuestas de boicot, ojo ahí con ese boicot que puede hacer mucho daño, ciudadanos, deportistas, famosos, periodistas, marcas comerciales, políticos que proponen boicotear el mundial, no ir, no participar, no patrocinar, no informar, Qatar cae al césped pero consigue levantarse, cambia el juego hacia la otra banda, donde se abre paso gracias a la defensa más floja de quienes sugieren que el mundial beneficiará a los qataríes y les ayudará a conseguir más derechos y democracia, atención que Qatar ha encontrado un buen pasillo ahí, avanza a la carrera, encara a quienes juran que no van a ver los partidos -así lo afirman en sus redes sociales, “no pienso ver ningún partido del mundial de la vergüenza”-, Qatar los deja atrás y regatea varios intentos de protesta, jugadores con brazalete que al final se lo quitan, alguna declaración política, futbolistas que se tapan la boca por la falta de libertad de expresión, pero Qatar les hace un sensacional caño y prosigue su carrera, tiene ahora muchos metros despejados por delante porque una vez empezado el torneo los ciudadanos están más pendientes de sus selecciones, las protestas pasan a segundo plano, los primeros partidos despiertan las habituales emociones, polémicas, momentos memorables, veteranos jugadores que enfrentan su último mundial, jóvenes promesas que ilusionan, goleadas, derrotas inesperadas, equipos que dan la sorpresa, y mientras Qatar continúa con la pelota se oyen cada vez menos críticas, los medios de comunicación -con honrosas excepciones- se entregan por completo a la cobertura, las audiencias de los partidos demuestran que la gente sí está viendo el mundial, claro que está viéndolo, audiencias millonarias, récords incluso, las autoridades de algunos países acuden a los partidos, se sientan en la tribuna junto a viejas leyendas del balón, las marcas usan el mundial con alegría y ya sin reparo en sus campañas, y así Qatar prosigue su internada con la pelota, sin apenas resistencia ya, pero un momento, ojo ahí que la selección española ha sido eliminada y eso puede hacer que los españoles se desentiendan del mundial y dejen de verlo, pero no, tampoco ocurre, porque vienen los cuartos de final, las semifinales, y reaparecen viejas rivalidades nacionales, revanchas pendientes, derrotas injustas, leyendas recordadas, todo es cada vez más emocionante y a estas alturas del mundial ya todo el mundo ha perfeccionado su disonancia cognitiva, todo el mundo ha encontrado una buena coartada para ver los partidos sin sentirse culpable (qué le vamos a hacer, no verlo no arregla nada, el fútbol es así, nadie dijo que fuese limpio antes, los escándalos son consustanciales al fútbol, ya hubo mundiales vergonzosos en el pasado, hay mucha hipocresía y dobles varas de medir, a lo mejor es cierto que el mundial sirve para ayudar a los qataríes, nos merecemos un entretenimiento, la responsabilidad no puede caer en el lado del aficionado, si tan malo es no deberían haberlo permitido las autoridades, y no jodan, esto es fútbol, es pasión, no es racional, déjennos verlo en paz), y ahora sí, rendida toda defensa Qatar entra en el área controlando el esférico con comodidad, no queda por delante ningún adversario que lo impida, el portero mismo parece distraído, mirando a otro lado, mirando a la final, porque está Argentina, el país donde el fútbol es religión, nos encanta ver a los argentinos apasionados, y Messi que es Dios, Messi que es Maradona reencarnado, Messi que fue condenado por fraude fiscal pero no jodan ahora con eso, no importa, como no importa el Qatargate que estalla de pronto en Europa pero ya da igual porque estamos en la final, la prórroga, los penaltis, vamos, Qatar, vamos, que ya está en el área pequeña, se detiene, se toma su tiempo, da una patadita floja y manda la pelota al fondo de las redes, gol, gol, gooooooooool, gol de Qatar, golazo de Qatar, gooooooooooooooooooooooool, impresionante cómo Qatar ha conseguido cruzar el campo entero, regatear a todos los defensores, superar hasta el último oponente y ha marcado un golazo, un gol para la historia, un gol que será recordado en el futuro, cada vez que haya que designar una nueva sede deportiva sabiendo que no pasa nada, que después de Qatar todo es posible, no hay candidatura mala, no hay miedo al rechazo, este golazo demuestra que el ruido se olvida en cuanto echa a rodar la pelota, y dentro de unos años, qué digo años, semanas, días, casi nadie se acordará de los trabajadores muertos ni de los derechos de las mujeres o la homofobia, no habrá ya mundial de la vergüenza porque solo nos acordaremos de este gol, gol, goooooooooooooooooooool…