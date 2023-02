El inglés de Pedro Sánchez

Hemos visto que el presidente del gobierno español tiene una presencia importante en Europa con un dominio importante del idioma inglés. Esto, parece que es algo intrascendente, pero es mas importante de lo que creemos y lo explico por experiencia.

Por mi vida laboral en el mundo de la aviación he asistido a reuniones internacionales de muchas personas de países distintos, pero ya hace mucho que me jubile y estoy hablando de los finales del siglo pasado. En ellas había gente que dominaba el idioma común profesional y otros menos, pero los españoles casi siempre nos encontrábamos en esa parte de inseguridad con el idioma. Hay que tener en cuenta que por mi tercera edad yo estudié el llamado bachillerato con francés como idioma y el inglés lo empecé a aprender ya de mayor por interés profesional en academias de entonces, donde no salíamos mucho del “my tailor is rich” . Yo debo confesar mi cobardía a expresarme en un foro publico en ingles porque nunca llegué a dominar el idioma, aunque a veces hube de hacerlo y salí adelante.

Por otra parte, el español es una persona creativa y con ideas, que suele ser positivo en cualquier país, en donde se aprecia su labor. Porque responde al trabajo de forma positiva y con imaginación, algo muy importante, aunque eso evite a veces la buena organización. Pues bien, la combinación del buen hacer y el dominio de inglés es vital para conseguir hacerse un espacio en el mundo actual donde el idioma ingles es dominante en cualquier negocio o tratado internacional. Por eso, Pedro Sánchez está teniendo éxito en el mundo y principalmente en Europa, algo que aquí, obviamente se le niega por una derecha de niño parvulario, o peor, porque los niños a veces sienten que están haciendo algo mal, pero ellos siguen negándole cualquier valor. Además, no olvidemos que en este país la envidia es nuestro defecto principal y muchos de esa derecha no llegan ni al “yes, it is”.

Seria muy triste un futuro con representación de nuestro país en el mundo con esa gente de la derecha si vuelven a hacer el ridículo en foros internacionales y lo único que hagan es estar en el asiento para contestar “no problem in Spain” cuando se les pregunte que opina España sobre cualquier tema. Me temo que M.Rajoy era de esos por lo que hemos visto en la tv. Y todo esto no lo arregla un traductor. La personalidad del creador es vital.