Minucias frente a gran política

Vivo en un barrio al que desde hace un tiempo le están habilitando una salida desde una rotonda hacia la variante de Pamplona y, además, soy usuario de un coche eléctrico, 100% eléctrico. Desde que se iniciaron las obras para habilitar la salida de la rotonda hacia la variante he visto como talaban 100 Chopos casi al lado de mi casa para dejar espacio a ese vial. A la vez una gasolinera de Shell ha pasado a ser renovada para ser una gasolinera de Cepsa.

No dejamos de oír hablar de cambio climático, de energías renovables, se nos dan datos de que en estos últimos tiempos las cosas en nuestra querida Navarra parecen funcionar bien. Y encima nuestro actual gobierno cuenta con mi apoyo.

Pero este ciudadano descubre que se talan los árboles sin que pueda objetar nada. Que se renueva completamente una gasolinera sin que incluya puntos de recarga eléctrica, en otras de las gasolineras cercanas se han instalado, pero llevan varios meses esperando el permiso para funcionar, a cinco minutos de casa en Badostáin hay dos cargadores, que eran gratuitos, desde hace unos veinte días están precintados por la policía local del Valle de Egüés y, por tanto, fuera de uso.

La política, la organización de la polis, es algo a lo que muchos prestamos atención. Sin embargo cuando nos encontramos con los ejemplos que he expuesto piensas para qué. Una y otra vez parece que fuéramos regidos por un despotismo ilustrado: “somos técnicos y sabemos que lo mejor es cortar los árboles, tú no tienes ni idea”. No se te ocurra comentar que mientras los coches se están acercando a tu casa, con la tierra que están sacando de las obras están mejorando el “cerro” que separa la misma variante de las urbanizaciones “más lujosas” que hay a pocos metros de tu casa.

Si no se trata de un despotismo ilustrado, te encuentras con que los intereses reales de ciertas compañías o las luchas políticas te dejan sin posibilidad de opinar. Una gran compañía está instalando la gasolinera pero no para hacer algo a la altura de los tiempos, sino para hacer algo parecido a lo que hacía hace 30 años, surtidores de gasolina, lavadero de coches, pero no cargadores para coches eléctricos, como se trata de una gran empresa: ¿a quién te diriges? Algún problema político, que supongo tendrá que ver con que el cargador es gratuito y lo aprobó otra corporación anterior, hace que, aunque Feníe energía en su App lo presenta como un cargador que está activo, en realidad el cargador esté precintado por la policía local.

Despotismo… intereses... y tú como ciudadano a callar y obedecer. Si dices algo pretenderán que lo de los árboles es por tu bien y que, aunque lento, al final habrá una buena red de recarga eléctrica. ¿Tendrán razón? ¿Será verdad que no me entero? De manera que en lo que hace referencia al computo global, de acuerdo con esos razonamientos, las cosas van mejorando y yo estoy exponiendo cosas concretas, minucias que se solucionarán. Voy a intentar creer que es así, pero en el día a día cada vez decepciona más esta forma de organizar lo público.