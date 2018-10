Aznar reconoce a Casado como su "jefe político" pero le pone deberes: "La reconstitución del PP"

José María Aznar se confesaba este martes algo inquieto. "Que tu jefe político presente tu libro te pone un poco nervioso", aseguraba el expresidente. Pronunciaba estas palabras frente al líder del PP, Pablo Casado, quien le arropaba en el acto de presentación de su libro, en Madrid, y ante la plana mayor del 'aznarismo'. Los dos volvían a escenificar su buena sintonía, la que ha hecho que tras años de alejamiento Aznar se haya vuelto a sentir cómodo en el PP. No obstante, el expresidente ha asegurado que Casado tiene una ardua labor y le ha puesto deberes: "la reconstitución" del partido.

Casado y Aznar han mantenido este martes un diálogo con motivo de la presentación del último libro del expresidente, El futuro es hoy. España en el cambio de época (Península, 2018). El primer asunto sobre la mesa ha sido la refundación del centro derecha, una de las principales exigencias de Aznar en los últimos meses. En plena pelea entre el PP y Ciudadanos por el voto de ese espectro político, y en medio de la lucha que mantienen ambas fuerzas políticas por la derecha más extrema con Vox, los dos dirigentes han coincidido en que esa regeneración es necesaria.

"Es importante que se recupere a los votantes que se fueron del partido sin la necesidad de reprochar a quién votaron. Necesitamos un proyecto sin complejos, del que estemos orgullosos. Que consigamos proyectar ilusión en un proyecto definido para el futuro de España", ha defendido Casado. El líder del PP ha reconocido que "sí hace falta" la refundación del centro derecha porque es necesario "recuperar ese espacio" en los "principios liberal conservadores de centro derecha".

Aznar se ha expresado en la misma línea aunque ha ido un poco más allá: "Es necesario un proceso de reconstitución del PP que ha sido la gran fuerza de la democracia española, indispensable para entenderla", ha zanjado. Por eso, ha reivindicado "la continuidad histórica" del Partido Popular. "Esa continuidad histórica", ha añadido, "la encarna bien Pablo Casado", al que ha considerado "una gran esperanza".

O el liberalismo o el caos

"Intentar reconstruir el centro derecha español en un cambio de época es una tarea absolutamente esencial. Ojalá tenga éxito porque la situación de España lo necesita", ha remarcado Aznar mientras, a su lado, Casado asentía.

Ambos intervenían ante un público convencido de las ideas de los dos dirigentes. Entre los asistentes se encontraba la plana mayor del 'aznarismo' como la expresidenta del PP vasco, María San Gil –que también ha regresado al PP tras desvincularse del partido durante años de desacuerdos con su expresidente, Mariano Rajoy– la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre o los exministros Ángel Acebes, José Manuel Soria, Jaime Mayor Oreja, José María Michavila, así como la expresidenta de Aragón Luisa Fernanda Rudí o el expresidente balear José Ramón Bauzá.

Tanto Aznar como Casado se han mostrado partidarios de mantener la Constitución tal y como está. "No hay una demanda social para cambiar la Constitución. ¿Hay mimbres para hacer un mejor texto? Yo creo que no", ha considerado el actual líder del PP. Su predecesor insistía en esa misma idea: "La Constitución no es un problema, sino las decisiones políticas que llevan a romper con la Constitución", apuntaba. También se ha sumado al fervor colonialista que demostró Casado hace una semana, cuando habló de que "la hispanidad es el periodo más importante de la historia de la humanidad". Aznar ha dicho hoy: "Lo más importante que hemos hecho en la historia ha sido América".

Los dos han reivindicado el liberalismo como la ideología que puede garantizar el futuro de la humanidad. Sino, apuntaba Aznar, el mundo se sumirá en el "caos". El acto finalizaba con una pregunta del expresidente al líder del PP: "Pablo, ¿cuándo vas a ganar las elecciones?" Casado respondía: "cuanto antes por el bien de España"