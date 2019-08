Calvo ahonda en las diferencias con Unidas Podemos y tilda de "exabruptos" los tuits de Echenique

"Los tuits de [el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo] Echenique no son constructivos, no ayudan nada, son prácticamente exabruptos". Con estas palabras ha respondido este jueves la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo, al mensaje publicado ayer por el dirigente de la formación de Iglesias en el que criticó que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablara de "desconfianza recíproca" entre el PSOE y Unidas Podemos para justificar su rechazo a volver a intentar un Ejecutivo de coalición.

"Desconfianza en quien le hizo presidente y con quien pactó los presupuestos más sociales de la democracia. La enésima excusa para seguir buscando el acuerdo con Rivera o llevarnos a elecciones", afirmó Echenique en su cuenta de Twitter.

Tras mantener una reunión con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero, la número dos del Gobierno ha recalcado que por parte del PSOE "no se habrán visto" esos "exabruptos" porque sus siglas, ha dicho "pesan mucho". Calvo ha criticado que Unidas Podemos rechazara en juñio "una oferta" de ministerios que abocó al fracaso de la investidura de Sánchez. "Hasta socios suyos les dijeron que [la oferta] era más que razonable para una situación inédita", la formación de un Ejecutido de coalición.

"Nosotros no queremos elecciones", ha remarcado Calvo. "Somos la lista más votada, el grupo más grande del Congreso y tenemos mayoría absoluta en el Senado. Nos sentimos muy agradecidos. Nada más lejos que pretender no hacerle caso a las urnas, que han dicho que se forme un Gobierno progresista y que eso lo haga Pedro Sánchez", ha insistido.

No obstante, Calvo ha recordado que la formación del Gobierno "no depende solo" del PSOE. "Ya nos gustaría", ha ironizado. Pero tampoco depende "ni siquiera" de la unión del PSOE con Unidas Podemos. "No nos da la cifra de escaños para formar Gobierno y Unidas Podemos pasa por alto este dato habitualmente", ha advertido.

"Lo importante es que nosotros, como partido político, lo hemos intentado en serio y con la mejor de las voluntades. Lo nuestro ha sido totalmente transparente, hemos intentado en julio de decirles [a los de Iglesias] que necesitábamos de un programa y nos hemos encontrado con la negativa porque solo querían hablar de cargos", ha insistido.

"Cuando definitivamente se rechaza la oferta de este partido, que es el que ha sido rechazado, a raíz de una oferta razonable, razonada para hacer política, estamos en una situación distinta: la de tener un programa aún mejor reforzado por los sectores sociales que les empieza a preocupar que el resto de partidos no estén haciendo nada", ha sostenido.

En este punto, Calvo ha apelado a las derechas: "¿No están dispuestos a hacer nada por España el PP y Ciudadanos? ¿La representación de esos escaños consiste en poner cada 24 horas un nuevo disparate en la mesa? ¿Eso es solo lo que significa España para el PP y Ciudadanos?", se ha preguntado. A su juicio, ambas fuerzas "deberían mirar al resto de los países del entorno y cómo en situaciones parecidas todos los partidos se mueven".

"España es el caso único en el que el resto han decidido que la responsabilidad del país es solo de los socialistas. Los ciudadanos tendrán que tomar nota", ha advertido. "Si no les concierne nada será muy dificil que haya un Gobierno progresista que no se apoye en los independentistas", ha concluido, dejando en el aire la posibilidad de un adelanto electoral.